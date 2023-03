Tarnowskie Góry ze standardami zieleni

- Chcemy, by dzięki tym wytycznym rośliny nie były niszczone i by jak najmniej musiało zostać usuniętych z powodu prowadzonych inwestycji – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. Właśnie podpisał zarządzenie wprowadzające wytyczne, jak chronić drzewa, krzewy i tereny zielone w czasie inwestycji w naszym mieście.

Dla kogo są standardy ochrony zieleni?

Przyjęte zarządzenie dotyczy zarówno gminnych inwestycji, jak i robót prowadzonych przez inne podmioty na terenach należących do gminy. Z wytycznych podanych w zarządzeniu burmistrza oraz Standardów Fundacji EkoRozwoju i SAK będą korzystać wszyscy, którzy inwestycją na terenach należących do miasta się zajmują: inwestorzy (zarządcy terenów, inspektorzy nadzoru), projektanci (wszystkich branż), wykonawcy (kierownik budowy, kierownik robót wszystkich branż). Standardy dotyczą obszaru, na którym trwają prace, oraz terenu, na który te prace mają wpływ. Co ważne obowiązki przestrzegania zasad dbania o zieleń, drzewa, krzewy oraz zachowania jak największej liczby drzew i krzewów na terenach gminnych w ramach będą wpisane w każde warunki zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia – SWZ) publikowane przez Urząd Miejski lub jednostki miejskie.

Tarnowskie Góry dołączają do miast, które mocniej dbają o zieleń

Nie każda miejscowość ma takie wytyczne. Wprowadziły je już duże miasta, m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice.

W „Standardach kształtowania zieleni w Katowicach" znajdują się np. instrukcje pokazujące, jak dbać o zieleń w trakcie przeprowadzania prac inwestycyjnych, modernizacyjnych czy wyburzeniowych. Pokazujemy w nich, jak należycie zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się na terenie podlegającym inwestycji, które nie zostały przewidziane do usunięcia. Standardy za konieczne uznają m.in. wprowadzenie pnączy, krzewów i innej roślinności w różnych lokalizacjach jako jeden z ważniejszych sposobów adaptacji przestrzeni do zmian klimatycznych oraz to by parkingi, place manewrowe, place przeciwpożarowe były w miarę możliwości wykonywane z użyciem nawierzchni przepuszczalnych (takich jak np. geokraty porośnięte trawą). W dokumencie znalazł się także wykaz przykładowych gatunków i odmian drzew, krzewów i pnączy proponowanych do nasadzeń w trudnych warunkach miejskich.

- W związku ze zmianami klimatycznymi konieczne jest, by w sposób szczególny zadbać o już istniejącą zieleń, ale także by przeprowadzać inwestycje z uwzględnieniem rozwiązań mających na celu walkę ze skutkami zmian klimatu. Stąd szereg wytycznych opracowanych przez specjalistów, które mają w tym pomóc. Dokument ma służyć nie tylko spółkom miejskim, ale także inwestorom prywatnym czy wspólnotom mieszkaniowym – mówi Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska.

Zieleń w mieście

Zieleń w mieście jest dla wielu mieszkańców coraz większą wartością. Zieleń to nie tylko walory estetyczne i porządkujące przestrzeń, tak jak drzewa rosnące wzdłuż dróg. Zieleń to także naturalny ekran akustyczny przed zgiełkiem ulicznym, to oczyszczacz powietrza, drzewa, krzewy i trawa poprawiają też retencję i znacząco obniżają temperaturę.

Udowodnione jest, że widok zieleni poprawia samopoczucie i jej bliskość zwiększa wartość nieruchomości. Dlatego w wielu miastach coraz częściej wycięcie drzewa to konieczność. Domagają się tego mieszkańcy, coraz częściej są tego świadomi urzędnicy.