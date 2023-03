Największym problemem Katowic jest to, że są za małe. "Celem powinna być budowa jednego miasta"

Jak przekonać do związania się z Katowicami?

- Zaczęliśmy od próby identyfikacji osób, które nie płacą tu podatków, choć mieszkają. Podejrzewamy, że to raczej osoby młode, często w wieku 20-30 lat. To do nich kierować będziemy hasło "Jeśli liczysz na Katowice - rozlicz się z Katowicami i zostań nowym mieszkańcem" - mówili przedstawiciele tej grupy.

Zaproponowali też, że te osoby dostaną - niejako na powitanie – pakiet nowego mieszkańca. To np. ulgowy bilet komunikacji miejskiej ważny przez cały rok, uprawnienie do tańszego o 20 proc. parkowania czy dodatkowe punkty podczas rekrutacji dziecka do żłobka czy przedszkola oraz wejście na miejski basen w cenie 1 zł.

Nie zapomniano też o wykorzystaniu Katowickiej Karty Mieszkańca. W tym wypadku padła propozycja dodatkowych zniżek dla "nowych mieszkańców".

Katowicką Kartą Mieszkańca zajęła się też druga grupa, której zadanie było trudniejsze. Tu nie chodziło bowiem o pomysł na pojedynczą akcję promocyjną, ale o długofalowe działanie oparte przede wszystkim na świadomości mieszkańców, że warto związać się solidnie z miastem. Stąd pomysł na KKM w ulepszonej wersji, to znaczy z nowymi benefitami dostępnymi zarówno dla obecnych, jak i nowych mieszkańców.

Złote Katowickie Karty Mieszkańca

- Proponujemy zatem wprowadzenie Złotych Kart Mieszkańca, które będą przyznawane w drodze losowania przy określonej puli. To może być np. sto kart z bezpłatnym rocznym biletem na komunikację miejską albo vouchery na wypożyczenie roweru czy elektrycznej hulajnogi. Ważne, by taka Złota Karta była ważna rok - mówili katowiczanie.

Podkreślali, że mieszkańcy, którzy płacą tu PIT, mogliby w zamian mieć ulgi w innych opłatach lokalnych, zwrócono też uwagę, że już dziś Katowicka Karta Mieszkańca powinna być mocniej promowana.

W trzeciej części warsztatów mówiliśmy o patriotyzmie lokalnym. Co zrobić, żeby lokatorzy poczuli się mieszkańcami?

Zdaniem naszych gości kluczem jest dobre codzienne funkcjonowanie miasta i to jak się prezentuje na pierwszy rzut oka. Chodniki muszą być czyste, kosze na śmieci opróżnione, konieczny jest też stały dialog urzędu z mieszkańcami.

Zdaniem katowiczan poczucie wspólnoty wzmocni też: stworzenie większej ilości terenów zielonych i miejsc przyjaznych mieszkańcom, więcej uwagi powinno się też poświęcać rozwojowi dzielnic.

Prezydent Krupa: Płacenie tu podatków to kwestia uczciwości

Po warsztatach odbyła się debata. Naszymi gośćmi byli: Marcin Krupa, prezydent Katowic, prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, prof. Adam Drobniak, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Mirosław Neinert, reżyser, aktor i dyrektor Teatru Korez w Katowicach.

Prezydent Marcin Krupa podkreślał, że budżet samorządów to przede wszystkim udział w podatku PIT.

- I jeżeli jestem uczciwy, to płacę podatek tam, gdzie mieszkam. W elektronicznym rozliczeniu podatku, który jesteśmy zobowiązani do końca kwietnia wypełnić, wystarczy zaznaczyć, że rozliczam się w urzędzie w Katowicach. Nic więcej nie trzeba robić, tylko ludzie często tego nie wiedzą. Albo nie rozumieją, albo mówią, że i tak są tutaj na chwilę i np. po 10 latach wyjedziemy z powrotem do swoich miejsc - mówił Marcin Krupa.

Mirosław Neinert, który na co dzień mieszka w Krakowie, wciąż jest zameldowany w Katowicach i tu spędza większość czasu.

- Kraków to nie jest moje miasto. Tutaj, w Katowicach, czuję się u siebie. Tutaj pracuję, tutaj jako Teatr Korez robimy dwa festiwale, które są finansowane przez miasto. To, jak ja nagle mam zacząć płacić podatki w Krakowie? Muszę płacić w Katowicach. Choćby dlatego, że w części te pieniądze idą na kulturę. A Katowice zawsze były w mojej opinii miastem kultury. Co więcej, gdyby nie było tych miejskich pieniędzy na przykład na Letni Ogród Teatralny, bilet musiałby kosztować 150 zł. Przecież to jest niewyobrażalne i nikt by takich pieniędzy nie zapłacił - powiedział Mirosław Neinert.

Celem Katowic powinna być budowa jednego dużego miasta

Prof. Adam Drobniak wskazał, że utrzymanie miast kosztuje, zaś sami mieszkańcy oczekują usług miejskich na określonym poziomie. Przyznał też, że nie wszystkie miasta są w dobrej kondycji finansowej.

- Powoli nadciągają środki europejskie. Ale nawet na te inwestycje trzeba się pochwalić jakimś wkładem własnym. Czasem to o 18, czasem 20, niekiedy 30 proc. Już dziś widzę, że niektóre, szczególnie mniejsze miasta wycofywały swoje projekty wstępne ze starań o dotację, ponieważ policzyły pieniądze i nie mają na wkład własny - mówił prof. Adam Drobniak.

Prof. Tomasz Pietrzykowski powiedział, że z punktu widzenia Katowic największym problemem jest to, że są za małe.

- W moim przekonaniu kluczem do rozwiązania jest doprowadzenie do tego, żeby Katowice stały się dużym miastem. Wtedy problem, o którym dziś mówimy, przejdzie na inny poziom. Ludzi przyciągają wielkie miasta. Dziś widzimy, że największe miasta w Polsce zyskują mieszkańców, a wszystkie inne łącznie z Katowicami nie zyskują. Naprawdę nie widzę innego rozwiązania niż to, żeby stać się miastem na tyle dużym, żeby mieć też siłę przyciągania - podkreślił prof. Tomasz Pietrzykowski.

Jego zdaniem, chodzi o przemodelowanie obecnej metropolii w kierunku spójnego organizmu miejskiego opartego na zmodyfikowanym ustroju warszawskim. "Jedno miasto" miałyby w nim stworzyć miasta prezydenckie, zaś pozostałe nadal tworzyłyby wraz z nim metropolię.

Prof. Pietrzykowski podkreślił, że proces stworzenia takiego organizmu na pewno zajmie jeszcze kilka, a może nawet kilkanaście lat, ale powinien być naturalnym kierunkiem, by Katowice mogły konkurować z innymi dużymi miastami.