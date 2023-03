Katowicom każdego roku uciekają pieniądze. Potrzebujemy większej liczby mieszkańców

Ile osób mieszka w Katowicach? Jesteśmy zdani na szacunki

Pewne jest jednak to, że wiemy, ile osób zapłaciło podatek w Katowicach. A ile powinno? Z danych GUS ważnych na grudzień 2021 roku wynika, że Katowice liczyły 261 589 mieszkańców. Z kolei w połowie roku 2022 miało ich być już 281,4 tys. Dziwne? Idźmy nadal. Według wyników z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku Katowice mają 285 711 rezydentów (uprośćmy - mieszkańców). Nieźle, prawda?

Liczbę mieszkańców cały czas podaje też Państwowa Komisja Wyborcza. Na koniec 2022 roku w Katowicach było zameldowanych 256 506 osób. Zaś wyborców, zatem osób powyżej 18. roku życia było 215 223. To nadal jednak nie jest liczba mieszkańców.

A co z innymi danymi? W urzędzie statystycznym w Katowicach dowiedzieliśmy się, że w mieście jest 8 813 813 metrów kwadratowych mieszkań. GUS twierdzi, że średnia powierzchnia mieszkań na jedną osobę w Polsce to 28,2 metra kwadratowego.

Jeżeli tak, to można zaryzykować tezę, że Katowice powinno zamieszkiwać ok. 312 tys. osób. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że część mieszkań (szczególnie komunalnych) to pustostany.

Każdy katowiczanin zużywa też wodę. Katowickie Wodociągi co roku do gospodarstw domowych dostarczają 10 617 tys. metrów sześciennych wody. GUS dodaje, że średnie zużycie wody na mieszkańca w Polsce to 32,2 metra sześciennego. Przy czym w województwie śląskim w 2019 roku jeden mieszkaniec zużywał przeciętnie 30,8 metra sześciennego wody. Jeżeli zaufamy tej statystyce, to mamy w Katowicach około 344 tys. mieszkańców. Do tych szacunków należy jeszcze doliczyć co najmniej 20-30 tys. Ukraińców, którzy po ataku Rosji na ich kraj znaleźli w Katowicach bezpieczne schronienie.

Wniosek? Nie wiemy, ile osób mieszka w Katowicach. Możemy być jednak pewni, że więcej niż wynika z powszechnie dostępnych "twardych" danych. Możemy być też pewni, że z PIT rozlicza się tu znacznie osób mniej, niż by mogło.

Płać podatki w swoim mieście, rozlicz się w Katowicach

Katowice podkreślają, że dzięki większej liczbie osób odprowadzających podatki w Katowicach zwiększają się dochody budżetu miasta, a tym samym wyższe są nakłady miasta na rzecz jego mieszkańców. W 2022 roku wpływy z PIT mieszkańców wyniosły 640 mln zł i stanowiły 25 proc. budżetu Katowic.

- Im większa liczba osób mieszkających w Katowicach wskaże do rozliczeń katowicki urząd skarbowy, z tym większą korzyścią będzie to dla miasta i jego mieszkańców. Rozliczając podatek w mieście, mamy możliwość wyrobienia Katowickiej Karty Mieszkańca, która daje nam zniżki na baseny, koncerty, obiekty sportowe. Uzupełniając swoje zeznanie podatkowe, warto także wskazać organizację, która może otrzymać 1,5 proc. naszego podatku. Pamiętajmy w tym momencie o katowickich NGO-sach! Zachęcam, rozlicz podatek blisko! To nic nie kosztuje, a zyskasz! - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Za podatek od jednej osoby można wykonać ok. 4 metrów kwadratowych chodnika osiedlowego, zbudować ok. 4 metrów kwadratowych drogi rowerowej, zasadzić ok. 10 metrów bieżących żywopłotu, założyć ok. 50 metrów kwadratowych trawnika, wykonać ponad 3 metry kwadratowe miejsca parkingowego.

Miejscy urzędnicy przypominają też, że do złożenia PIT w Katowicach nie trzeba być tu zameldowanym. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych to, zgodnie z ustawą o PIT, ośrodek interesów życiowych – osobistych i gospodarczych. Przy czym centrum interesów osobistych to powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych itp. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych to działalność zarobkowa (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc. Podatnik sam musi zdecydować, gdzie jest centrum jego życia (miejsce zamieszkania).

- Zachęcamy, by składając swoje zeznanie podatkowe, zwracać uwagę na adres, który w nim mamy. Większość z nas korzysta z rządowej platformy, w której możemy edytować nasz adres zamieszkania i oświadczyć, że byliśmy mieszkańcem Katowic na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wystarczy kilka kliknięć, by zwiększyć dochody miasta, a także wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe. Mieszkając w Katowicach, rozliczajmy tu swój podatek, a w zamian korzystajmy ze zniżek, które oferuje Katowicka Karta Mieszkańca – wyjaśnia Ewa Lipka, zastępczyni naczelnika wydziału komunikacji społecznej, i dodaje, że jeżeli ktoś mieszka w Katowicach i składa PIT gdzie indziej – to pieniądze zostaną wykorzystane w innej miejscowości. - Zapewne też są tam potrzebne. Ale warto się zastanowić, czy własne pieniądze chciałbyś przeznaczyć na remont domu sąsiada lub wybudowanie mu hali sportowej, zamiast przeznaczać je na własne potrzeby – podsumowuje.

Jak się rozliczyć w Katowicach? To bardzo proste

Zmiana urzędu skarbowego jest prosta – składając roczne zeznanie PIT, wystarczy w formularzu podatkowym podać swój adres w Katowicach, pod którym się zamieszkuje oraz wskazać urząd skarbowy przypisany do miejsca zamieszkania. Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicą Tadeusza Kościuszki i aleją Wojciecha Korfantego.

Rozliczając podatek, mamy możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego (OPP), której działalność statutowa zostanie wsparta 1,5 proc. naszego podatku. To 1,5 proc. stanowi część należnego państwu podatku dochodowego. Jeżeli jednak w swoim rozliczeniu podatkowym nie wskażemy żadnej organizacji pożytku publicznego, nasze 1,5 proc. trafi wraz z pozostałą częścią do fiskusa.

Katowickie OPP pomagają m.in.: osobom chorym, z niepełnosprawnościami, wspierają seniorów, chronią środowisko, wspomagają rozwój sportu, działają w obszarach edukacji i kultury oraz rozwijają świadomość obywatelską. Każdemu z nas powinno zależeć, by wspierać OPP działające w Katowicach, w naszym najbliższym otoczeniu, gdzie każdego dnia możemy je obserwować i korzystać z ich szerokiej oferty usług.

Rozliczanie się w Katowicach jest opłacalne

W 2020 roku Katowice wprowadziły Katowicką Kartę Mieszkańca (KKM). Jej głównym celem jest premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj odprowadzają podatki. KKM uprawnia do wielu zniżek, np. z nowo wybudowanych basenów – dzięki niej korzystają z nich z 60 proc. zniżką. Posiadacze Karty otrzymują także zniżki sięgające nawet 50 proc., m.in. na bilety do Muzeum Historii Katowic, Teatru Ateneum, na wydarzenia realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek, na obiekty MOSiR – siłownie i kąpieliska Bugla oraz Rolna. Liczba partnerów projektu stale rośnie, a wśród nich jest również coraz więcej przedstawicieli lokalnego biznesu. W sumie od początku trwania programu zarejestrowanych zostało ponad 100 tys. kart. Dzięki zniżkom w portfelach mieszkańców zostało już ponad 5,5 mln zł.

Ponadto za rozliczanie swojego podatku są również dodatkowe punkty przy rekrutacji do miejskich przedszkoli w Katowicach. Wystarczy, że jeden z rodziców kandydata jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznania roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach.

Katowicka Karta Mieszkańca ma już ponad 100 tys. użytkowników

Stutysięczna Katowicka Karta Mieszkańca została założona w połowie lutego przez Bartłomieja Brzozę, który zrobił to przez aplikację. Dzisiaj pan Bartłomiej spotkał się z prezydentem Katowic Marcinem Krupą. – Gratuluję podjęcia dobrej decyzji o założeniu Katowickiej Karty Mieszkańca. Jestem przekonany, że będzie ona panu przynosiła wiele korzyści, choć akurat na katowickich basenach w tym roku nie będzie pan musiał z niej korzystać – powiedział prezydent, wręczając panu Bartłomiejowi roczny bilet uprawniający do bezpłatnego i nielimitowanego korzystania z miejskich pływalni. – To świetnie się składa. Mam kilkuletniego syna i uznaliśmy, że fajnie byłoby zacząć chodzić razem na basen, a że dzięki KKM wejściówki są tańsze, zdecydowałem się na założenie Karty – powiedział Bartłomiej Brzoza.

Zniżki w obiektach miejskich i firmach prywatnych

W ramach programu można korzystać ze zniżek u 94 partnerów prywatnych oraz w 13 jednostkach miejskich. - KKM uprawnia do wielu zniżek, a także scala już istniejące programy, takie jak „Aktywny Senior", „Babcia, dziadek i ja w Katowicach" czy też „Nas Troje i Więcej" – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej. Wśród oferowanych dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca zniżek są m.in. zniżki na miejskie baseny „pod chmurką" – Bugla i Rolna, baseny Brynów, Burowiec oraz Zadole, korty tenisowe czy siłownie. Katowice to miasto muzyki, więc posiadacze KKM również na wakacyjne festiwale takie jak Tauron Nowa Muzyka czy OFF Festival Katowice mogą zakupić bilety z 20 proc. rabatem. Ze zniżki możemy także skorzystać, kupując bilety na spektakle organizowane np. w ramach Letnich Ogrodów Teatralnych. KKM to nie tylko ulgi na wydarzenia kulturalne, ale także na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, optyczne, jubilerskie, kursy i szkolenia, siłownie. Dla osób lubiących podróżować przygotowano zniżki na wyjazdy turystyczne, wycieczki, noclegi. KKM oferuje również zniżki m.in. na tor kartingowy, wypożyczenie sprzętu na spływy kajakowe i pontonowe, relaks w Termach Chochołowskich, wstęp do parków trampolin, wypożyczenie wrotek, zniżkę do księgarni, zwiedzanie muzeów oraz wiele innych.

Łącznie mieszkańcy Katowic skorzystali z ponad 410 tys. zniżek, które pozwoliły im zaoszczędzić blisko 5,5 mln. Wśród miejskich instytucji mieszkańcy najchętniej korzystali z Basenu Brynów, w którym zliczono 177 tys. transakcji objętych zniżką KKM i udzielono zniżek na łączną kwotę ponad 2,1 mln zł. Niewiele mniej popularny był Basen Burowiec, w którym z Katowickiej Karty Mieszkańca skorzystano 137 tys. razy, co pozwoliło mieszkańcom zaoszczędzić prawie 2 mln zł, z kolei z Basenu Zadole, który został udostępniony mieszkańcom w połowie września ub.r. skorzystało z KKM już ponad 34 tys. mieszkańców, co pozwoliło im zaoszczędzić łącznie ponad 500 tys. zł.

W obszarze kultury, Katowice Miasto Ogrodów odnotowało 2,2 tys. transakcji, a tym samym oszczędności wyniosły ponad 29 tys. zł, NOSPR 431 transakcji z blisko 7,7 tys. zł oszczędności, a Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum 495 transakcji z ponad 5,7 tys. zł oszczędności dla mieszkańców.

Te przykłady pokazują, że korzystanie z Katowickiej Karty Mieszkańca przynosi jej posiadaczom korzyści.

Rozlicz się z Katowicami, czyli jak z lokatora stać się mieszkańcem. Zapraszamy na warsztaty i debatę

W 2021 roku swoje podatki w Katowicach rozliczyło mniej niż 200 tys. osób. Choć z publicznie dostępnych danych wynika, że dorosłych jest tu o wiele więcej. Kilkadziesiąt tysięcy spośród nich woli jednak rozliczać się z rocznego podatku w innym mieście. W efekcie część płaconego przez nich podatku nie trafia do Katowic.

Co zrobić, by lokatorzy stali się mieszkańcami?

Urzędnicy nie ukrywają, że to problem. Jak go rozwiązać? O tym będziemy mówili 13 marca podczas wydarzenia z cyklu Miasta Idei. Spotkamy się w kawiarni Strefa Centralna (pl. Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach).

Rozpoczniemy je o godz. 16.15 warsztatami na ten temat. Co zrobić, by lokatorzy stali się mieszkańcami? Jak przekonywać do prostej czynności? Komu to przynosi korzyści? Jak je dzielić? Czy akcje reklamowo-promocyjne mogą tu pomóc? A może chodzi raczej o budowę wspólnoty niż doroczne apele? Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, dlatego prosimy o zapisy (przemyslaw.jedlecki@agora.pl).

Po warsztatach o rozliczaniu się z Katowicami będziemy rozmawiać podczas otwartej dla wszystkich chętnych debaty. Rozmowa rozpocznie się o godz. 18. Naszymi gośćmi będą: Marcin Krupa, prezydent Katowic, prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, prof. Adam Drobniak, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, oraz Mirosław Neinert, reżyser, aktor i dyrektor Teatru Korez w Katowicach.