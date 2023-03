Otwartość i rozmowa. Od tego zaczyna się realizacja pomysłów na Jaworzno

Pytaliśmy podczas Miast Idei, co sprawi, że osoby, które rozważają wyprowadzkę, zostaną w Jaworznie. To dobra praca, tanie mieszkanie, dobra komunikacja i przyjazna atmosfera. Jak te kwestie wyglądają dziś?

– Patrząc przekrojowo na region, Jaworzno prezentuje się bardzo perspektywicznie. Przypomnę, że ponad 20 lat temu nie mieliśmy żadnego z wymienionych elementów poza tanimi mieszkaniami, które były tanie dlatego, że miasto znalazło się w głębokiej depresji. Dziś Jaworzna nie ma na liście miast zagrożonych utratą swoich funkcji społeczno-gospodarczych, choć miało przed sobą wszystkie ryzyka, by się na takiej liście znaleźć. Nie jest na niej, bo mieliśmy plan i konsekwentnie go wdrażamy. Mam szczęście pracować w zespole prezydenta Pawła Silberta i dzięki niemu powstały plany, jak stać się dobrym miastem przyszłości. Jaworzno jest projektem, ale takim, nad którym z ogromnym zaangażowaniem pracuje wielu ludzi, mających jasny, spójny cel… Żeby miasto miało sens, musi mieć potencjał ekonomiczny. Dobra praca jest bardzo ważna. Opinia młodych osób, które były na warsztatach w ramach Miast Idei, pokrywa się z badaniami sondażowymi, które zleciliśmy jakiś czas temu, by sprawdzić, czy nie trzeba skorygować strategii rozwoju miasta. Jesteśmy miastem z tradycjami przemysłowymi, dziś w części już poprzemysłowym, i naszym zadaniem jest przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych. Stąd projekt Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Ma to być nowy fundament gospodarczy miasta. O tych planach informował wiele razy prezydent Silbert, kiedy po 2010 r. tworzone i uchwalane było studium miasta, następnie plan miejscowy, podpisywane były umowy i memoranda. JOG (strefa o powierzchni 300 ha) tworzymy razem z KSSE, z agendami i instytucjami rządowymi. Trudno o poważniejszych partnerów, trudno o lepsze gwarancje dla tego projektu.

Na tych 300 ha może powstać cokolwiek…

– Nie. Nie w Jaworznie. Mamy konkretny plan, uwzględniający potrzeby mieszkańców, młodych ludzi i sytuację rynkową. Nie pozwolimy wejść w pułapkę posiadania jakichkolwiek i nieciekawych miejsc pracy, bo młodzi ludzie po prostu poszukają ciekawszej pracy gdzie indziej. Liczymy na trwałe inwestycje, nastawione na innowacyjny przemysł czy produkcję. Wykluczamy budowę hal magazynowych, które choć są ogromne, to dają niewiele miejsc pracy. Firma Electro Mobility Poland jako inwestor strategiczny dla JOG planuje budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera. Wraz z innymi przedsięwzięciami stawiamy tutaj na innowacje i technologiczny skok w przyszłość.

Ile miastu zostało czasu, by przygotować się na zamknięcie kopalń czy tutejszej elektrowni opalanej węglem?

– To nie są nasze decyzje, ale nie ma w tym żadnej tajemnicy, że choć Jaworzno rozwijało się dzięki przemysłowi ciężkiemu, to kiedyś, jak w innych podobnych miastach, nadejdzie przeobrażenie przemysłu. Umowa społeczna mówi o zamknięciu kopalń w Polsce do 2049 r. Niech synergicznie z naszymi planami górnictwo i energetyka funkcjonują jak najdłużej. Dlatego z JOG chcemy być gotowi najszybciej, jak będzie to możliwe. Ze strony UM wszystko robimy zgodnie z planami i założeniami. Przed nami jednak jeszcze sporo pracy. Otrzymaliśmy 100 mln zł na uzbrojenie JOG. Chodzi o inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne, infrastrukturę wodną. Pracujemy nad tym, by pozyskać kolejne środki na budowę dróg, dostawę wszystkich koniecznych mediów. Realnie patrząc na zapisy prawne, to zapewne szybciej niż w limitach czasowych ze specustawy pojawią się strategiczni inwestorzy i strefa całkowicie zabuduje się w kilka lat. To efekt tego, że traktujemy ten temat priorytetowo.

Rozmawiając o miastach, ale też o polityce, nie da się uciec od tematu mieszkań.

– Jaworzno jest w tym obszarze bardzo aktywne. Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało już 1046 mieszkań. To kilka dużych osiedli, ale na tym nie koniec, bo w perspektywie zaledwie kilku lat ma ich być blisko 1500. JTBS planuje budowę na osiedlu Skałka, gdzie powstanie kolejnych 200 mieszkań kilometr od rynku. Będą w 10 budynkach, w otoczeniu zieleni, ze sporymi przestrzeniami między domami, z placami zabaw i wszystkim, co jest na co dzień potrzebne, by dobrze się czuć na takim osiedlu. W innym miejscu jest planowana budowa 100 kolejnych mieszkań. Co ważne, większość z mieszkań budowanych przez Jaworznicki TBS jest na wynajem. W związku z tym łatwiejsze jest kredytowanie tych inwestycji, pozyskiwanie środków z zewnątrz. Łatwiejsza jest też spłata zobowiązań. W efekcie miejska spółka jest w dobrej kondycji i z kolejnymi planami inwestycyjnymi w zanadrzu. Ale publiczne inwestycje to nie wszystko. Działa również rynek nieruchomości deweloperskich i prywatny – jednorodzinny. Od jakiegoś czasu widzimy tu dość duże ożywienie.

To jednak nieraz wiąże się ze zmianą planów miejscowych. I nie każdemu się to podoba. Gdzieś, gdzie było pole, może nieużytki, albo rosły drzewa, ma się teraz ktoś budować…

– Lokalizacja jest kluczem – mamy takie miejsce w Dąbrowie Narodowej, które znajduje się na głównej osi urbanistycznej, 900 m od szkoły podstawowej, 300 m od przedszkola, w zwartej zabudowie i będące odłogiem. Pracujemy nad planem, który poukłada na tym obszarze funkcje terenów. Wiemy, że na jakiejś części kilkuhektarowej działki można tam wprowadzić i zbudować nowoczesne i przyjazne do życia osiedle z kompletem funkcji, z dużym, zagospodarowanym terenem zielonym. Słuchamy jednak w tej sprawie mieszkańców, wyciągamy wnioski. Skoro mamy teren poprzemysłowy, który przeszedł rekultywację, może warto go ożywić? Natomiast terenów przyrodniczych, które wymagają ochrony, miejsc, gdzie są cenne gatunki roślin, nie mamy zamiaru naruszać – to jest ta wiarygodność. Od lat urbanizowane są tereny już przekształcone przez człowieka, tereny przyrodniczo cenne będziemy bezwzględnie chronić i ma to głęboką podstawę – właśnie kolejne 200 ha terenów cennych przyrodniczo w Dolinie Białej Przemszy zostało wpisanych do obszaru Natura 2000. Ekologia jest dla nas ważna.

W Jaworznie działa Młodzieżowa Rada Miasta w Jaworznie. Młodzi zdążyli panu powiedzieć, co im się nie podoba?

– Nasza pierwsza rozmowa wyglądała bardzo dobrze i ciekawie. To aktywne osoby, które mają sporo pomysłów i są nastawione raczej na współpracę, a nie na konfrontację. Jedna z radnych powiedziała mi bardzo ważną rzecz. „Wie pan, panie prezydencie, my tak coś sobie opracowaliśmy, o czymś rozmawiamy, ale tak patrzymy na miasto i wie pan co, mamy takie spostrzeżenie, że dla seniorów zrobiliście w mieście wszystko. Mają wydarzenia, imprezy, koncerty, spotkania. Czy możemy wzbogacić ofertę dla młodych?". Cieszę się, że zauważane są efekty naszych prac dla poszczególnych grup mieszkańców, i z entuzjazmem wychodzimy naprzeciw potrzebom kolejnych, dodając projekty do nich adresowane. Sprawnie ustaliliśmy, że wydarzeń dla młodych może być jeszcze więcej, wystarczy, że podobnie jak w przypadku seniorów podzielimy się zadaniami. Pracujemy wspólnie nad Młodzieżowymi Dniami Miasta, część pracy związanej z przygotowaniem, nagłośnieniem imprezy, stworzeniem jej programu czy pozyskaniem sponsorów to będzie zadanie Młodzieżowej Rady Miasta, w które jej członkowie chętnie się angażują. Tworzymy coś razem, na partnerskich zasadach. Rozumiemy się i nasza kooperacja dobrze się rozwija.

Tu nie chodzi o to, żeby…

– …żeby coś dać, ale żeby zrobić razem albo dać komuś możliwość działania. Po Miastach Idei zrodził się już kolejny pomysł. Radni i młodzi ludzie proponują stworzenie czegoś na kształt budżetu obywatelskiego, ale ograniczonego do inicjatyw młodzieżowych. OK, przegadajmy temat, zobaczmy, jak to działa w innych miastach, i zaczynamy. Otwartość i rozmowa. Od tego wszystko się zaczyna. W Jaworznie tak chcemy działać.