Wielka przebudowa coraz bliżej. Do dworca w Katowicach dojedzie 30 proc. pociągów Kolei Śląskich, wiadukt nad ul. Mikołowską będzie zamknięty przez ponad dwa lata

– Rzeczywiście, zwrócono nam na to uwagę. Ale zareagowaliśmy już wcześniej, przed przekazaniem mediom wyników tych badań. W grudniu 2022 r. zmodyfikowaliśmy taryfę tak, by przenieść ciężar kupowania biletów na aplikacje mobilne, stronę internetową czy biletomaty. Bilety kupowane w ten sposób są tańsze o 10 proc. I przy okazji jest to jeden ze sposobów na zmniejszenie kolejek.

Podczas warsztatów w ramach cyklu Miasta Idei mieszkańcy mówili sporo o cenach. Padł argument, że bilet na krótką podróż jest zbyt drogi.

– To odzwierciedlenie realnych kosztów. Tylko dwie nasze linie są dochodowe. Do utrzymania pozostałych połączeń dopłaca samorząd województwa i częściowo Metropolia. Realny koszt przejechania przez pociąg odległości kilometra to 44 zł. Dopłata jest niezbędna – nie można tego kosztu w 100 proc. przenieść na podróżnych, bo wtedy bilet byłby za kilkaset złotych. Po naszej stronie jest ogromna liczba rachunków, które musimy zapłacić, by pociągi mogły jeździć. A właśnie dostaliśmy podwyżkę opłat za dostęp do torów i dworców.

O ile?

– To mniej więcej 20 proc. Za to, że jeździmy po torach i zatrzymujemy się na dworcach, musimy płacić ich zarządcom. Stawki nie są małe, ale przecież nie mamy innego wyjścia. Teoretycznie można próbować rozstrzygnięć sądowych, ale nie ma żadnej pewności, że udałoby się ograniczyć te koszty. A naszym najważniejszym celem jest zapewnianie połączeń. Poprosiliśmy o szczegółowe wyliczenia powodów tych podwyżek, jednak nie mamy tu pola do negocjacji. Infrastruktura kosztuje.

Kosztują też nowe pociągi. Unia Europejska przekaże województwu 150 mln euro na ich kupno i przebudowę bazy Kolei Śląskich przy ul. Raciborskiej w Katowicach.

– Dzięki temu nasz tabor będzie bardziej jednolity. To ważne, jeśli chodzi o koszty utrzymania czy zdobywanie uprawnień przez maszynistów. Dzięki tej dotacji uda się kupić minimum 22, a maksimum 30 pojazdów. To pozwoli nam obniżyć część kosztów związanych z utrzymaniem taboru od różnych producentów.

Będziemy mieli czym podróżować. Ale czy doczekamy się jednego biletu „na wszystko"?

– W Tychach już dawno temu wprowadzono „Pomarańczową taryfę". Ten bilet pozwalał na podróż miejskimi autobusami i pociągiem do Katowic oraz powrót do Tychów. Stało się tak dzięki finansowemu zaangażowaniu miasta. Ten przykład współpracy to chyba najlepsza odpowiedź na to pytanie. Podróż koleją opłaca się z jeszcze jednego powodu. Oszczędzamy czas i pieniądze. Ceny paliw robią swoje. Widzę to po rosnącej liczbie pasażerów.

Rocznie jest ich niecałe 20 mln. Co można zrobić, by Koleje Śląskie miały ich więcej?

– Najlepszym sposobem na przyciągnięcie pasażerów jest odpowiedni takt, czyli częstotliwość, z jaką pociąg przyjeżdża na daną stację. Idealny model jest taki, w którym oczekiwanie na pociąg nie przekracza dziesięciu, piętnastu minut. Żeby utrzymać taki takt, trzeba mieć dużą liczbę pojazdów. Tymczasem tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Nasze 62 jednostki rocznie przejeżdżają 8,5 mln kilometrów. Dla porównania Koleje Mazowieckie mają umowę na 13 mln kilometrów rocznie i dysponują 200 sztukami taboru. Dlatego tak ważne są planowane przez nas zakupy.

Pociąg Kolei Śląskich Fot. Koleje Śląskie

Eksperci od dawna przekonują o potrzebie autonomicznych torów, tak by pociągi Kolei Śląskich nie musiały ustępować miejsca innym przewoźnikom. Mają powstać, ale najpierw czekają nas poważne utrudnienia.

– Przebudowa węzła katowickiego będzie inwestycją PKP PLK. Już dostaliśmy informację, że na czas prac do dworca w Katowicach dojedzie tylko 30 proc. naszych pociągów. Nie zgadzamy się z tym, zwłaszcza że np. pociągi Intercity będą miały możliwość prowadzenia przewozów na poziomie 70 proc. To nie jest dla nas – i przede wszystkim dla mieszkańców regionu – korzystne rozwiązanie, ale obawiam się, że mimo protestu, który napisaliśmy do PKP PLK, mamy ograniczone możliwości negocjowania.

REKLAMA

PKP PLK jednak bardzo rzetelnie i jasno komunikuje nam swoje plany. Kilka dni temu odbyło się spotkanie w tej sprawie, ponieważ organizatorzy transportu i przewoźnicy będą musieli dostosować się do remontu i całkowicie zmienić trasy wielu linii. Wkrótce przyjdzie czas, by mówić o szczegółach. Przed nami wiele ustaleń z PKP PLK, przewoźnikami kolejowymi, Zarządem Transportu Metropolitalnego, marszałkiem i prezydentami miast. Na długi czas trzeba będzie zmienić sposób kursowania do i z Katowic. O skali wyzwań niech świadczy to, że wiadukt kolejowy nad ulicą Mikołowską w Katowicach ma być zamknięty przez 26 miesięcy. Przez jakiś czas też nie będzie się dało korzystać z wiaduktów nad ul. Francuską i Damrota. Pasażerów trzeba będzie jednak przewieźć do pracy czy do szkoły. Są już zespoły, które pracują nad tym, by rozwiązać ten problem i zminimalizować skalę utrudnień podczas prac, które mogą się zacząć już pod koniec roku.

Przed pandemią Koleje Śląskie miały pociąg do Bohumina. Wróci?

– To pytanie nieraz się powtarza podczas rozmów o nowych połączeniach. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z Czeskimi Kolejami. Rzecz w tym, że Czesi są obecnie nieco dalej od nas, jeśli mówimy o aktualizacji technologii dot. łączności. Musimy m.in. sprawdzić, czy nasze pociągi będą mogły wjechać do Czech, tak by nie wywoływać żadnych zakłóceń w komunikacji radiowej. Takie badanie kosztuje ok. 300 tys. zł. Tymczasem liczba pasażerów, którzy podróżowali do Bohumina, nie należała do imponujących. Trudno mi dziś jednoznacznie odpowiedzieć, czy wrócimy do tego połączenia. Rozważamy to, ale nie jest to łatwa ani oczywista decyzja.