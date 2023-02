Jaworzno patrzy w przyszłość. I stawia sobie trzy cele

W Jaworznie powstaje nowa strategia rozwoju miasta. Nie jest pisana w zaciszu gabinetów, ale tworzą ją też mieszkańcy. Przyszłości Jaworzna poświęcimy spotkanie z cyklu Miasta Idei.

152 kilometrów kwadratowych, niemal 85 tys. mieszkańców, 4,5-procentowe bezrobocie i ponad 5,2 tys. przedsiębiorców. Do tego kilkadziesiąt szkół i przedszkoli, przychodnie, szpital, żłobek, niemal 150 organizacji i stowarzyszeń i roczny budżet nieprzekraczający miliarda złotych.

To skrótowy obraz Jaworzna. Gdyby się zatrzymać tylko na tej statystyce, dojdziemy do wniosku, że podobnych miast jest wiele. To jednak pozory, ponieważ Jaworzno od dawna wyróżnia się, jeśli chodzi o pomysły na to, jak je zmieniać, na co stawiać i w co inwestować. Szukacie miasta, które pierwsze zamontowało kamery rejestrujące wjeżdżające tu pojazdy? To Jaworzno. Albo takiego, gdzie przy projekcie lokalnego parku poświęcono mnóstwo czasu na omówienie zmian z mieszkańcami, podczas gdy w wielu innych nie słyszano jeszcze o partycypacyjnym projektowaniu przestrzeni publicznych. To też Jaworzno. Warto tu zajrzeć również po to, by przekonać się, jak działa dobrze zaprojektowany miejski podwórzec lub jak się dba o miejską zieleń.