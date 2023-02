150 mln euro na rozwój Kolei Śląskich. Czekają nas też inne inwestycje

Kolejna grupa zastanawiała się, co można zmienić w codziennym funkcjonowaniu kolei. To np. dogęszczenie połączeń, tak by pociągi miały połączenia w takcie co dwadzieścia minut, postulowano też wykorzystanie szeregu linii kolejowych, na których dziś pociągi pasażerskie nie pojawiają się. Padł też postulat wykreślenia linii okrężnych, a także budowy nowych połączeń pomiędzy mniejszymi miastami, ale z pominięciem Katowic. Inne propozycje to chociażby uruchomienie nocnych połączeń i kierowanie się zasadą, że każda dzielnica dużego miasta metropolii powinna mieć swój przystanek kolejowy. Myślano też o inwestycjach poza metropolią. To np. budowa połączenia kolejowego do Szczyrku.

Komunikacja publiczna kosztuje. Dlatego część gości zajęła się kwestiami taryf. W tym przypadku zwrócono uwagę, że koszt podróży powinien być proporcjonalny do dystansu, zaś "opłata startowa", a więc podróż na krótkich odcinkach powinna być tańsza. Generalnie jednak organizatorzy transportu powinni podjąć starania o wprowadzeniu jednego biletu na wszystkie środki komunikacji miejskiej i na nowo stworzyć taryfę strefową. Zdaniem część naszych gości idealnym rozwiązaniem byłoby też, gdyby komunikacja w regionie miała jednego zarządcę.

Uczestnicy spotkania dzielili się też pomysłami na promocję Kolei Śląskich. Sugerowano, by w zależności od medium kierować różne komunikaty do różnych grup mieszkańców.

Miasta Idei o Kolejach Śląskich

Po warsztatach rozpoczęła się debata z udziałem publiczności. Naszymi gośćmi byli: Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Kazimierz Karolczak, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich oraz dr Bogusław Molecki, ekspert ds. transportu z Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

REKLAMA

- Obraz Kolei Śląskich w oczach naszych pasażerów jest pozytywny - zaczął prezes Patryk Świrski, powołując się na badania opinii pasażerów. Dodał, że Koleje Śląskie przewożą już tyle samo pasażerów rocznie, ile przewoziły przed pandemią (prawie 20 mln rocznie). Mówił też o planach spółki na przyszłość.

Za ważny uznał zakup nowego taboru oraz udział Kolei Śląskich w przetargu na obsługę linii kolejowej z Katowic na lotnisko w Pyrzowicach po zakończeniu trwającej odbudowy torowisk przez PKP PLK. - M.in. do obsługi tego połączenia będą potrzebne nowe składy - zwrócił uwagę. Dla codziennego działania przewoźnika ważne są też inwestycje w jego bazie przy ul. Raciborskiej w Katowicach.

Patryk Świrski przypomniał, że KŚ korzystają z dawnej bocznicy Przewozów Regionalnych, ale nie jest to miejsce, w którym spółka może przeprowadzać wszystkie konieczne prace i przeglądy pociągów. - Dziś część z nich musimy zlecać na zewnątrz. Dlatego zależy nam na tym, aby zmodernizować halę przy ul. Raciborskiej, tak by była też większa i mogła pomieścić składy - mówił szef Kolei Śląskich.

W Kolejach Śląskich pracuje 1088 osób

Podkreślał też, że transport kolejowy jest drogi w utrzymaniu. Na koszty składa się praca 1088 pracowników, utrzymanie pociągów, opłaty za dostęp do torów i stacji, energia elektryczna itd. - Niedawno nasi pracownicy dostali znaczące podwyżki, pierwsze od wielu lat. Gdy policzymy wszystkie koszty, okaże się, że przejechanie kilometra pociągiem kosztuje 44 zł - mówił.

REKLAMA

Pasażer oczywiście tyle nie płaci, bo Koleje Śląskie utrzymuje samorząd województwa, do utrzymania połączeń dopłaca też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Jakub Chełstowski, marszałek województwa podkreślił, że w tym roku z budżetu województwa na utrzymanie połączeń przeznaczono 307 mln zł. - To 12 procent całego budżetu województwa i wydatki cały czas rosną. Naszym celem jest utrzymanie tego, co jest, jeśli chodzi o siatkę połączeń - mówił marszałek i zwrócił uwagę, że tylko dwie linie są dochodowe.

Podkreślił, że kolejne inwestycje są możliwe dzięki pomocy Unii Europejskiej. Wyjaśniał, że udało się doprowadzić do tego, że część pieniędzy, które miały trafić na drogi, zostały przesunięte na inwestycje w transport zbiorowy i właśnie kolej.

REKLAMA

- Dla samorządu to jest kluczowa kwestia. Chodzi o to, by nasi mieszkańcy mogli podróżować swobodnie po regionie - mówił Jakub Chełstowski. Dodał, że ważna jest tu współpraca nie tylko z metropolią, ale również z innymi samorządami. Samo województwo dzięki 150 mln euro unijnej dotacji rozpisze za jakiś czas przetargi na dostawę nowych pociągów, z których będą korzystać Koleje Śląskie. - Na tym jednak nie koniec. Podjęliśmy już decyzję o dokapitalizowaniu Kolei Śląskich kwotą 100 mln zł. To, razem z 307 mln zł, są potężne pieniądze, ale zrównoważony transport niskoemisyjny, jaki są przewozy kolejowe jest ważny - dodał marszałek.

W stronę kolei metropolitalnej

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwrócił uwagę, że w przeszłości tylko niektóre śląskie samorządy stawiały na kolej. Takim miastem były przede wszystkim Tychy. Dopiero jednak, gdy powstała Metropolia, przygotowano koncepcję budowy kolei metropolitalnej.

- Jesteśmy ostatnim regionem, który w ogóle zaczął rozmowy o tego typu inwestycji. Wyprzedził nas nawet Szczecin. Dziś mamy koncepcję kolei metropolitalnej, udało nam się przygotować kilka projektów w ramach programu Kolej Plus, który zwiększy dostęp do kolei w miastach metropolii - mówił Kazimierz Karolczak. Dodał, że GZM dofinansowuje połączenia Kolei Śląskich w wysokości ok. 20 mln zł rocznie, po to, by już teraz, zanim zostaną wybudowane lub przebudowane torowiska, przyciągać do tej formy transportu miejskiego mieszkańców Metropolii. - Metra zbudować nie możemy. Ale możemy mieć dobrą kolej - podkreślił.

Przyznał jednak, że wszystkie plany Metropolii oraz tworzących je miast zależą od możliwości finansowych samorządów. - Sytuacja samorządów jest coraz trudniejsza. I obawiam się, że to się nie zmieni, jeżeli po najbliższych wyborach parlamentarnych nie nastąpią znaczące zmiany, jeśli chodzi o stosunek do samorządów - mówił Kazimierz Karolczak.

Dr Bogusław Molecki zwrócił uwagę, że w każdej rozmowie o transporcie publicznym najważniejszy powinien być pasażer. Zwracał uwagę, że podczas swojej podróży z Wrocławia do Katowic musiał czekać niemal pół godziny na pociąg do Katowic z Gliwic. - Skład jechał dalej do Sosnowca. Z Katowic jedzie się tam dziesięć minut. Ale pociąg na stacji Katowice stał aż dwanaście minut. Po co? Czy to wygodne i korzystne dla pasażera, któremu zależy na szybkiej podróży? - pytał dr Molecki.

Zwracał jednak uwagę, że dziś pociągi Kolei Śląskich są czyste i punktualne, zatem lekcja sprzed paru lat została odrobiona. Słuchaczom radził jednak przyjrzeć się, jak działa nie tylko kolej, ale jak do komunikacji publicznej zachęcają samorządy. Jak wyglądają centra przesiadkowe? Co miasta tak naprawdę oferują tym osobom, które wybierają pociąg? Jaki ich traktuje?

- Naprawdę zachęcam, przyjrzyjcie się państwo, co widzicie, jak wychodzicie ze stacji kolejowej czy z przystanku kolejowego do miasta. Jak ono jest przygotowane na odbiór pasażera, który przyjeżdża pociągiem? Czy jest problem? A co się stanie, jak przyjedzie z wózkiem i dzieckiem? Czy wyjście jest szybkie, wygodne? - radził dr Bogusław Molecki.

Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich w podsumowaniu wspomniał też o utrudnieniach, które czekają pasażerów, gdy PKP PLK zacznie przebudowywać torowiska w katowicach. - Już dostaliśmy informację, że mamy się liczyć z ograniczeniami naszych połączeń o 70 proc. - mówił i dodał, że nie jest to rozwiązanie, które zapewni utrzymanie dobrego dojazdu do Katowic. Zapowiedział też korektę rozkładu jazdy na trasie Bytom - Gliwice, tak by zapewnić lepsze połączenia w godzinach szczytu.