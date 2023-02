Od Kolei Śląskich do kolei metropolitalnej? Długa droga do jednego biletu i kluczowych inwestycji

Bocznica Kolei Śląskich Fot . Dawid Chalimoniuk / Agencja Wyborcza.pl

Każdy kolejny marszałek dopłacał do utrzymywania połączeń przez samorządową spółkę (obecnie to już ponad 200 mln zł rocznie). Kupowano też nowe pociągi i otwierano nowe linie, jak np. popularne połączenie do Krakowa. Dziś Koleje Śląskie wożą pasażerów około 60 składami na kilkunastu liniach o długości niemal 800 kilometrów. - Koleje Śląskie są DNA komunikacji, jeżeli chodzi o przewóz osób – zaznacza Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Każdego roku zwiększamy środki przeznaczone na funkcjonowanie przewoźnika, inwestując w ludzi, tabor i infrastrukturę. Warto podkreślić, że kolej metropolitalna już istnieje i są to właśnie Koleje Śląskie. Warto więc skupić się na tym, by mogły się rozwijać. Chcemy zachęcać młodych ludzi do korzystania z bogatej oferty przewoźnika, bo to bezpieczny i ekologiczny transport – dodaje marszałek.

Region planuje też kolejne inwestycje, na które chce wykorzystać unijne dotacje. Chodzi m.in. o zakup nowego taboru kolejowego oraz rozbudowę i doposażenie zaplecza technicznego Kolei Śląskich w zakładzie przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach.

Podróże koleją na Śląsku i nie tylko

O tym, jak wyglądają podróże koleją w całym kraju i u każdego przewoźnika informuje regularnie Urząd Transportu Kolejowego. Z najnowszej porcji danych dowiadujemy się, że w 2022 r. z usług kolei w całej Polsce skorzystało ponad 342,2 mln pasażerów. W porównaniu z 2021 r. to wynik wyższy o 97,2 mln (+39,6 proc.). Wartość pracy przewozowej wyniosła prawie 23,8 mld pasażerokilometrów, co oznacza, że był wyższa o 7,9 mld (+49,6 proc.) w porównaniu z 2021 r. Mniejszy wzrost odnotowano w wartościach pracy eksploatacyjnej, która wyniosła ponad 186 mln pociągokilometrów – o 8 mln więcej (+4,5 proc.) rok do roku. W 2022 r. średnia odległość przejazdu dla jednego pasażera wyniosła 69,4 km, co jest wynikiem wyższym o 4,6 km (+7,1 proc.) w porównaniu do 2021 r.

Wyniki przewozowe za 2022 r. osiągnęły wyższe parametry nawet w zestawieniu z 2019 r., czyli z czasem przed pandemią. W liczbie pasażerów o 6,3 mln (+1,9 proc.), pracy przewozowej o 1,7 mld (+7,7 proc.), pracy eksploatacyjnej o 15,1 mln (+8,8 proc.). - Rekordowe wyniki przewozów pasażerskich w 2022 r. to powrót do trendu wzrostu liczby podróżnych, obserwowanego przed wybuchem pandemii. W 2022 r. po dwóch trudnych latach walki z koronawirusem kolej musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem – konsekwencjami wybuchu wojny w Ukrainie.

W pierwszych trzech tygodniach konfliktu do Polski przyjechało około 2 mln uchodźców z tego kraju, co okazało się znacznym wyzwaniem logistycznym. Na dobry wynik wpłynęło nie tylko to, że z usług kolei dodatkowo korzystali obywatele Ukrainy. W obliczu wywołanego przez wojnę wzrostu cen paliw kolej okazała się optymalną formą dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnie oraz na wakacje – komentował Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W UTK można sprawdzić wyniki poszczególnych przewoźników. W 2022 r. Koleje Śląskie miały 5,84 proc. udziału w liczbie wszystkich przewozów pasażerów, a z liczbą prawie 20 mln pasażerów w 2022 r. osiągnęły poziom 98 proc. liczby pasażerów z 2019 r. Jak wygląda śląski przewoźnik na tle innych kolei? "Największą dynamikę spadku między 2019 r. a 2022 r. odnotowała spółka WKD, która w 2022 r. przewiozła o 2,1 mln pasażerów mniej (-24,1 proc.) niż w 2019 r. W przypadku SKM Warszawa było to o 4,3 mln mniej (-19,5 proc.) niż w 2019 r. W 2022 r. Koleje Mazowieckie przewiozły 59,1 mln pasażerów, co oznacza spadek o 3 mln osób (-4,9 proc.) w porównaniu do 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Z drugiej jednak strony o prawie 2,7 mln w zestawieniu z 2019 r. wzrosła liczba pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (z 6 mln w 2019 r. do 8,7 mln w 2022 r.) – to najwyższa dynamika wzrostu spośród analizowanych spółek (+44,4 proc.). W 2022 r. pociągami Kolei Wielkopolskich podróżowało 14,3 mln osób, czyli o prawie 2,1 mln więcej (+17,2 proc.) niż w 2019 r. W przypadku Kolei Małopolskich wzrost wyniósł 0,6 mln (z 6,5 mln w 2019 r. do 7,1 mln w 2022 r.). PKP SKM w 2022 r. przewiozła 43,6 mln osób – więcej o prawie 0,5 mln (+1,1 proc.) niż w 2019 r. - informuje UTK.

Dzięki danym UTK można też porównać punktualność pociągów. W trzecim kwartale 2022 r. Koleje Śląskie osiągały punktualność na poziomie 92,42 proc. Dla porównania: Warszawska Kolej Dojazdowa miała 99 proc. punktualności, zaś Koleje Dolnośląskie zaledwie 80 proc.

Koleje Śląskie są wspierane nie tylko przez marszałka

Koleje Śląskie utrzymują połączenia przede wszystkim dzięki dotacjom urzędu marszałkowskiego, ale nie tylko. W rozkładzie jazdy na 2023 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dofinansowuje 94 połączenia kolejowe, realizowane przez Koleje Śląskie. Wśród finansowanych połączeń 34 dotyczą relacji Bytom - Gliwice, 22 Katowice - Gliwice, 24 Tychy Lodowisko -Katowice, a 12 Tychy Lodowisko - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. - Podtrzymujemy nasze zaangażowanie, jeśli chodzi o finansowanie połączeń kolejowych na terenie Metropolii – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM. – Zależy nam, aby sieć połączeń kolejowych między największymi miastami Metropolii była jak najbardziej „gęsta". Chodzi nie tylko o to, by mapa sieci kolejowej była jak najbardziej rozbudowana, choć i w tym zakresie podejmujemy starania, ale również o to, żeby pociągi na tych trasach jeździły jak najczęściej, zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nimi – dodaje Kwitek. Maksymalna planowana kwota dotacji z budżetu GZM to 20,9 mln zł.

W przypadku codziennych podróży ważna jest jednak możliwość podróży bez zbędnych komplikacji przy zakupie biletów. Dziś podróże po Metropolii pociągiem i autobusami czy tramwajami ułatwiają Metrobilety oraz bilet 24h+kolej, które uprawniają do poruszaniu się wszystkimi środkami transportu publicznego (koleją, autobusami, trolejbusami i tramwajami). To elementy wspólnej taryfy Kolei Śląskich i ZTM. Nie ma jednak wspólnego biletu jednorazowego. Chodzi o rozwiązanie znane np. z Rzymu, gdzie za 1,5 euro można kupić bilet jednorazowy, który uprawnia do korzystania na terenie miasta z każdego rodzaju transportu miejskiego.

Inwestycje w kolej w regionie

Koleje Śląskie będą mogły za jakiś czas uruchomić nowe połączenia dzięki inwestycjom z programu Kolej+.

Jastrzębie-Zdrój zyska połączenie kolejowe z Katowicami. PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego już podpisały umowę na realizację projektu „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami".

Dziś Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem w Polsce, liczącym około 90 tys. mieszkańców, pozbawionym od 2001 r. dostępu do kolei. Dzięki odbudowie linii kolejowej mieszkańcy zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami. Czas podróży między tymi miastami wyniesie około 72 minuty. W ramach projektu o szacowanej wartości 475 mln zł netto wybudowana zostanie nowa jednotorowa linia o długości około 20 km na odcinkach: Jastrzębie-Zdrój Centrum – Pawłowice Śląskie oraz Żory – Orzesze. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy. Pociągi będą mogły kursować z prędkością do 120 km na godz.

Mieszkańcy południowo-zachodniej części woj. śląskiego zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie przystanków: Jastrzębie-Zdrój Szkolna, Jastrzębie Bzie, Żory Baranowice, Żory Aleja Zjednoczonej Europy, Palowice Kolonia, Orzesze Zawada oraz modernizacji stacji w Pawłowicach Śląskich. Wszystkie obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Perony zostaną przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się.

Pozostałe projekty kolejowe

W ramach Kolej Plus planuje się też kilka innych inwestycji, dzięki którym Koleje Śląskie zyskają pasażerów.

Drugi tor przez Mikołów

Inwestycja, której liderem jest Mikołów, polegać będzie na budowie drugiego toru w kierunku Rybnika na odcinku Katowice Ligota - Orzesze-Jaśkowice. Dzięki niej zniknie kolejowe „wąskie gardło" – do tej pory pociągi poruszały się tu po jednym torze. - To bardzo ważny projekt dla Mikołowa - mówi Mateusz Handel – zastępca burmistrza. - Dzięki programowi Kolej + powstanie nowa 27-kilometrowa linia kolejowa biegnąca z Katowic przez Mikołów i Łaziska Górne do Orzesza Jaśkowic - równolegle do istniejącej trasy nr 140. Dzięki niej zwiększy się przepustowość linii i częstotliwość uruchamianych składów (szczególnie w porannych i popołudniowych szczytach przewozowych). Inwestycja świetnie wpisuje się w świeżo wybudowane centrum przesiadkowe w Mikołowie. Cały czas rozwijamy naszą infrastrukturę. W ramach projektu w mieście powstaną także dwa nowe przystanki kolejowe. Transport zbiorowy – jako najbardziej ekologiczny sposób podróżowania – jest rozwiązaniem, na które w naszym mieście stawiamy szczególnie mocno – dodaje burmistrz Handel.

Pyskowice Miasto – powrót pociągów po ponad 20 latach

Ruch pasażerski do stacji Pyskowice Miasto został zatrzymany w 2000 r. Od tego momentu pociągi pasażerskie przejeżdżające przez Pyskowice zatrzymywały się na stacji znajdującej się poza centrum miasta. - Projekt przywrócenia połączenia kolejowego (linia nr 198) Pyskowice Miasto – Pyskowice i dalej w ramach planowanej Kolei Metropolitalnej to dla Pyskowic skok cywilizacyjny – mówi Adam Wójcik, burmistrz miasta. - Zintegrowany system komunikacji, P&R, szybkie i ekologiczne przemieszczanie się do centrum aglomeracji śląskiej jest kluczowe dla rozwoju Pyskowic. Połączenie kolejowe daje nam możliwość zdywersyfikowania trudnej już dziś sytuacji na drogach wlotowych i wylotowych z miasta. Biorąc zaś pod uwagę, że większość aktywnych zawodowo pyskowiczan pracuje w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu czy Katowicach – tą inwestycją dajemy im możliwość tańszego i komfortowego przemieszczania się – dodaje burmistrz.

Z Katowic do Tychów przez Murcki i Kostuchnę

Kolejna umowa dotyczy utworzenia alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota, na linii kolejowej nr 142. - Realizacja inwestycji kolejowych w ramach Kolei Plus to efekt wspólnych starań naszego miasta i GZM. Mieszkańcy zyskają nowe możliwości transportowe, wpisujące się w przyjętą przez nas strategię rozwoju transportu zrównoważonego, w którym transport szynowy jest niezwykle istotny. Wybudowaliśmy centra przesiadkowe o wartości ponad 260 mln zł, jesteśmy w trakcie zmiany polityki parkingowej, która ma na celu zwiększenie rotacji samochodów w centrum miasta. Stawiamy na rozwój tramwajów, a także regularnie wymieniamy tabor autobusowy na komfortowy i ekologiczny. Do dyspozycji mieszkańców jest system rowerów miejskich oraz około 190 km dróg rowerowych. Ważnym rozszerzeniem tych działań będą inwestycje kolejowe, które wpłyną na komfort podroży, szczególnie mieszkańców południowych dzielnic Katowic – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Z Bytomia do Gliwic przez Zabrze i Rudę Śląską

W ramach rządowego programu odbudowana zostanie również linia kolejowa między Bytomiem i Rudą Śląską. Na trasie powstaną dwa nowe przystanki – w Bytomiu przy ulicy Zabrzańskiej i w rudzkim Orzegowie. W Chebziu linia łączyć się będzie z główną linią kolejową łączącą Katowice z Gliwicami. Co ważne, pociągi będą mogły tu być kierowane w obu kierunkach. Dzięki temu pociągi kursujące z Bytomia do Gliwic będą mogły jechać przez centrum Zabrza i Rudę. - Kolej metropolitalna będzie istotną poprawą oferty komunikacji publicznej w naszym regionie – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Budowa nowego połączenia kolejowego między Bytomiem a Rudą Śląską i Zabrzem w ramach programu "Kolej Plus" z pewnością będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób pracujących i uczących się w tych miastach. Szybkie i bezkolizyjne połączenia między miastami to coś, czego oczekują od nas mieszkańcy i przedsiębiorcy. Bez rozwoju połączeń kolejowych nie rozwiniemy mobilności w Metropolii – dodaje prezydent Bytomia.

Łącznik w Dąbrowie Górniczej

Prace wykonywane w Dąbrowie Górniczej będą polegać na odtworzeniu bezpośredniego połączenia centrum miasta ze Strzemieszycami. - W naszej części programu Kolej Plus mowa o zadaniu, które dotyczy budowy łącznika między stacjami w Gołonogu i Tworzniu. Dla Dąbrowy Górniczej byłaby to niezwykle ważna inwestycja, bo dzięki niej otworzyłaby się możliwość bezpośredniego skomunikowania centrum naszego miasta z Małopolską i Krakowem – mówi Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Budowie łącznika ma towarzyszyć rozbudowa stacji w Gołonogu i odbudowa przystanku osobowego Tworzeń.

Alternatywne połączenie Katowic i Gliwic przez Rudę Śląską

Inwestycja, której liderem jest Ruda Śląska, zakłada przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice. Na tej trasie pociągi będą się zatrzymywały na nowych lub odbudowanych stacjach i przystankach kolejowych: w rejonie os. Wyzwolenia w Gliwicach, w zabrzańskich Makoszowach, w rudzkich Bielszowicach, Halembie, Wirku i Kochłowicach oraz na nowym przystanku w Chorzowie-Batorym. - Uruchomienie tego połączenia kolejowego skomunikuje południowe dzielnice Rudy Śląskiej z miastami o dużym potencjale społeczno-gospodarczym, wchodzącymi w skład Metropolii. Wykorzystując potencjał połączeń kolejowych, pozwoli też mieszkańcom pracującym poza Rudą Śląską na szybkie dotarcie do pracy – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

- Podróże między miastami metropolii pochłaniają znaczną część naszego czasu. Wprowadzone rozwiązania kolejowe w ramach Programu Kolej+ w znacznym stopniu pozwolą nam ten czas zaoszczędzić, wpłyną też na poprawę komfortu naszych podróży – dodaje.

Zapraszamy na Miasta idei. Kolej na Śląsku i w Metropolii

Zapraszamy na warsztaty i debatę poświęconą codzienności korzystania z Kolei Śląskich i rozwoju szybkiej kolei na terenie metropolii.

Spotkanie z cyklu "Miasta Idei" organizujemy w poniedziałek 20 lutego w skansenie, czyli w "Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie". O godz. 16.30 rozpoczną się warsztaty dla mieszkańców. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o zapisy pod adresem: przemyslaw.jedlecki@agora.pl.

Podczas tej części spotkania poszukamy rekomendacji i odpowiedzi na kilka pytań: Jak promować kolej? Co jeszcze należy zrobić, by uzyskać jeszcze większą liczbę pasażerów? Jak mieszkańcy oceniają taryfy obowiązujące na kolei, a jak współpracę Kolei Śląskich z innymi przewoźnikami? Jakich informacji brakuje na temat codziennego funkcjonowania KŚ i jak powinny być one podawane? Co KŚ mogą zrobić wcześniej, by poprawić "gęstość" połączeń i zmienić siatkę połączeń? I wreszcie czy jest możliwy wspólny bilet na wszystkie rodzaje transportu, wzorem innych europejskich metropolii?

Bezpośrednio po warsztatach o godz. 18, w tym samym miejscu, rozpocznie się otwarta dla wszystkich debata, podczas której będziemy kontynuować tę tematykę.

Naszymi gośćmi będą: Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dr Bogusław Molecki, ekspert ds. transportu zbiorowego, zastępca dyrektora ds. rozwoju nauki Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.