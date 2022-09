Dolina Rawy przy Uniwersytecie Śląskim będzie miejscem spotkań

– Budujemy tu sześć dużych donic z zielenią i trawnikiem, tak by można z tego miejsca korzystać tak, jak się korzysta z dolin rzecznych. Dodatkowo przy rektoracie stanie duży stół, który będzie miejscem rozmów o przekształceniu kampusu i okolicy Rawy – mówi Paweł Jaworski.

Dodaje, że podczas prototypowania zmian w tym miejscu chce pokazać, że można je urządzić inaczej. Dziś to głównie parkingi otoczone budynkami, a nie miejsce spotkań.

– Rawa może być zielonym kręgosłupem Katowic, główną zieloną osią miasta, do której można podpiąć inne przestrzenie. Tak to sobie wyobrażam. Oczywiście do sprawdzenia jest, czy to jest realne i jakie warunki trzeba by spełnić, by taką wizję realizować, o ile będzie na nią zgoda i będą jej chcieli mieszkańcy. Przy czym my dziś nie mamy gotowej odpowiedzi, jak to miejsce ma wyglądać. Zachęcamy do rozmowy – dopowiada Paweł Jaworski.

Prototypowanie w Katowicach

Działanie jest prowadzone w ramach Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki". Dzięki wspólnemu prototypowaniu w przyszłości powstanie przestrzeń pozwalająca na dostęp do nauki także poza murami uczelni. Działanie to związane jest z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki na 2024 rok.

REKLAMA

Eksperyment jest wstępem do rozmów o docelowym zagospodarowaniu tego terenu. W październiku przeprowadzone zostaną wywiady dotyczące tego, jak obszar poddany prototypowaniu jest wykorzystywany i jak powinien się zmieniać. – Będziemy pytać nie o pomysły architektoniczne, gdyż te wymagają bardzo dokładnego namysłu inżynierskiego, ale o funkcje, które przestrzeń powinna realizować, by lepiej służyć obecnym i przyszłym użytkownikom – zapowiadają autorzy projektu.

Wnioski z rozmów zostaną wykorzystane w trakcie pracy nad wizją trwałej przebudowy katowickiego kampusu. Bazując na tych doświadczeniach, wiosną 2023 roku powstanie przewodnik dla miast oraz uczelni Metropolii. Znajdą się w nim m.in. rekomendacje i przykładowe rozwiązania, jak wyglądać może nadawanie nowych funkcji terenom wokół szkół średnich i uczelni.