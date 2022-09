Zmiany są możliwe. Jak poprawić nasze codzienne podróże?

Jak poprawić komunikację publiczną?

Mieszkańcy pracowali w grupach. Pierwsza z nich zajęła się (nie)unikaniem komunikacji miejskiej. By to było możliwe należy unikać jej niedofinansowania, niekasowania biletów i trzeba zachęcać do korzystania z niej. Zwłaszcza że paliwo do samochodu jest coraz droższe i jazda prywatnym samochodem zwiększa korki.

Można też jednak unikać komunikacji miejskiej i chodzić pieszo lub jeździć rowerem. – Romantyzujmy życie, zobaczmy wszystko, co jest piękne wokół nas – mówiła jedna z uczestniczek.

Ale to nie znaczy, że mamy być ślepi na codzienne problemy. – Zbiorkom sam robi dużo, żeby zniechęcać do siebie. To za niska częstotliwość kursowania, złe trasy, długi czas pokonywania określonej trasy – mówili dąbrowianie.

Kolejna grupa szukała pomysłów na poprawę warunków jazdy rowerem po mieście. Padły postulaty budowy wiat dla rowerów, rowerowni na osiedlach i stworzenia spójnego systemu dróg rowerowych, jak i velostrad. Konieczna jest też edukacja na temat zalet i sposobu jazdy rowerem. W tym ostatnim przypadku chodzi o przepisy i codzienną kulturę.

Chodniki do poprawy

Warto też pomyśleć o tych, którzy po mieście poruszają się pieszo. Projektowanie chodników powinno być uniwersalne, zimą trzeba dbać o odśnieżanie, przez cały rok o czystość, stan chodników oraz zieleń i oświetlenie. Nie można też zapominać o ławkach i miejscach do krótkich odpoczynków. W mieście powinno też przybywać przestrzeni, w których to pieszy ma pierwszeństwo.

Ale po mieście jeździmy też samochodem. Ruch powinien być jednak kameralizowany, należy inwestować w każdy inny sposób poruszania się po mieście, a więc np. budować centra przesiadkowe czy poprawiać siatkę połączeń autobusów i tramwajów. Padł też postulat, by zwiększyć liczbę autobusów, w których dzieci podróżują do szkół.

W porzuceniu samochodu może pomóc też bliskość przystanków autobusowych, zmiana godzin rozpoczęcia pracy i nauki (szczególnie młodzieży) i zwiększenie dostępności do miejskich rowerów i hulajnóg. Trzeba też eliminować „białe plamy" na mapie miejskiej komunikacji.

Cztery duże kontrakty w Dąbrowie Górniczej

Po warsztatach rozmawialiśmy z ekspertami. Naszymi gośćmi byli: Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, dr Agnieszka Labus z Politechniki Śląskiej i Laboratorium Architektury 60+, dr Andrzej Soczówka z Instytutu Kolejnictwa oraz Piotr Rachwalski, były prezes Kolei Dolnośląskich, ekspert ds. komunikacji i prezes PKS Słupsk.

Marcin Bazylak, Piotr Rachwalski, Andrzej Soczówka i Agnieszka Labus oraz Przemysław Jedlecki (od lewej) podczas Miast Idei w Dąbrowie Górniczej Fot. Marek Wesołowski

Marcin Bazylak opowiadał o zmianach w Dąbrowie Górniczej. – Przez wiele lat zmieniło się miasto, natomiast nie zmieniał się układ komunikacji publicznej w mieście. My zaczęliśmy działać w tej kwestii. Chodziło o to, żeby zwiększyć dostępność komunikacji miejskiej dla mieszkańców – mówił prezydent. Podkreślił, że zmiany są trudnym wyzwaniem. – Podstawowym pytaniem było, jak mieszkańcy mogą dotrzeć do centrum miasta, choćby do Fabryki Pełnej Życia. Pojawiła się szansa. Uzyskaliśmy wsparcie PKP, PKP Nieruchomości i PKP PLK, i wspólnie zaczęliśmy projektować zmiany. Mamy też porozumienia z Tramwajami Śląskimi. Przy okazji remontu torowisk usprawniamy wszystko, co jest wokół niej. Linia tramwajowa to nasza oś komunikacyjna – mówił we wstępie Marcin Bazylak. Dodał, że dziś w mieście są realizowane cztery duże kontrakty, które właśnie zeszły się ze sobą. – Utrudnienia nie są zbyt duże – zwrócił uwagę.

Piotr Rachwalski przypominał, że komunikacja miejska musi być traktowana jak każda inna usługa. – Jak edukacja czy służba zdrowia albo utrzymanie dróg, które często są bezpłatne. Jednocześnie oczekuje się, że transport publiczny ma na siebie zarabiać – mówił o błędnym rozumieniu tej usługi. Podkreślił, że zawsze kluczem do dobrej komunikacji jest łatwość korzystania z jej oferty. Wszystko powinno być łatwe dla pasażera. – Zanim my wyjaśnimy komuś taryfę, to już odpali auto i pojedzie. Proszę też pamiętać, że korki są wynikiem często przyjazdów mieszkańców z innych miast, ponieważ brakuje im dobrej komunikacji. W dużych miastach korki na drogach wjazdowych są największym problemem – mówił Rachwalski i dodał, że receptą są kolej i tramwaj. – I całe szczęście, że tak jest w Dąbrowie Górniczej – mówił. Dodał, że ludzie komunikację miejską kupują oczami. – Nowoczesny tabor, równe tory, zielona fala na skrzyżowaniach. To zawsze się spodoba mieszkańcom – stwierdził.

Dwa słowa, które zmieniają komunikację

Dr Andrzej Soczówka podkreślał, że w sprawie komunikacji kluczem są dwa słowa: taryfa i oferta. Jeżeli nie będą odpowiednie, to na dobrą komunikację nie ma szans.

– W Warszawie podstawą transportu są sprawna kolej i tramwaj. W naszych warunkach od 50 lat wiadomo, że najlepszą trasą dla kolei jest odcinek Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Gliwice. I to tutaj powinna iść główna oferta i integracja biletowa – mówił.

Wskazywał też na podstawowe błędy w organizacji transportu.

– Mamy miejsce, gdzie tramwaj po wyremontowanym torowisku jedzie wolniej niż przed remontem, ponieważ ktoś zapomniał zmienić rozkład jazdy. Efekt jest taki, że tramwaj zamiast 50 km na godz. jedzie trzydziestką i zraża do siebie pasażerów. A powinien mieć wysoki priorytet w ruch miejskim – mówił dr Andrzej Soczówka.

Dr Agnieszka Labus dodawała, że wciąż żyjemy w modelu miast, w których samochód jest najważniejszy. – Wszystko kręci się wokół niego. Nie mamy np. prymatu ruchu pieszego. Piesi napotykają stale na niedogodności. Chodzi o zmianę sposobu myślenia. Jeżeli damy prymat komunikacji publicznej i nieco zepchniemy samochód, to zmienią się nasze nawyki – mówiła. Dodała jednak, że aby zmienić miasto, konieczna jest zmiana mentalna, a nie tylko techniczna.

– Kluczem jest zrozumienie potrzeb ludzi. Nie należy tylko wierzyć liczbom – mówiła.

Cała rozmowa jest dostępna na Fb Gazety Wyborczej w Katowicach.