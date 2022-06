Marcin Krupa: Chcemy zarządzać miastami, a nie nimi administrować

Światowe Forum Miejskie (WUF) w Katowicach to świetny pretekst do skupienia uwagi na tym, jak mają funkcjonować małe ojczyzny

Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że Światowe Forum Miejskie (WUF) w Katowicach to świetny pretekst do skupienia uwagi na tym, jak nasze małe ojczyzny mają funkcjonować i wyglądać w kolejnych dekadach. Stąd właśnie hasło przewodnie tegorocznego WUF: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". Ta pozornie trywialna fraza jest emanacją drogi, w którą wyruszyło kilkanaście lat temu nasze miasto. To droga dynamicznych przemian i transformacji – z miasta kojarzonego z węglem i przemysłem – w stolicę ponaddwumilionowej metropolii, w której ONZ zdecydował się przeprowadzić swoje dwa największe, globalne wydarzenia, tj. Szczyt Klimatyczny w 2018 roku oraz wspomniany już WUF.

Nasza droga do miejsca, w którym dziś się znajdujemy, nie była łatwa. Nie jesteśmy Krakowem, Wrocławiem czy Gdańskiem. Mamy swoją tożsamość, dziedzictwo, pasjonującą historię i właśnie dlatego nigdy nie chcieliśmy być tandetnym zlepkiem elementów skopiowanych z innych miast. Po co powielać coś, co można znaleźć gdzie indziej? „Wyróżnij się albo zgiń" to nie tylko tytuł inspirującej książki Jacka Trouta, ale także jedna z fundamentalnych zasad marketingu – zarówno konsumenckiego, jak i samorządowego. Konieczność wzmacniania wartości wizerunkowej miasta i możliwość wyróżnienia się na tle innych jest kluczowa, bo w dzisiejszym świecie nie ma miejsca na szarzyznę i przeciętniactwo. Dlatego tak ważne dla Katowic było znalezienie nisz rozwojowych i zdefiniowanie impulsów stymulujących dynamiczny rozwój. Postawiliśmy na kulturę i rozwój przemysłu spotkań. Transformacja oczywiście miała, bo musiała mieć, swój wymiar infrastrukturalny. Ukończona w 2015 roku, kosztem ponad miliarda złotych, Strefa Kultury z obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Muzeum Śląskiego oraz siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia stała się przestrzenią przyciągającą do Katowic setki tysięcy osób rocznie z całego świata.

Przemiana Katowic

Oczywiście przemiana naszego miasta nie zaczęła się od wznoszenia murów, ale od zmian w mentalności naszych mieszkańców. Wiele osób wskazuje, że kamieniem milowym w tym procesie były nasze starania o Europejską Stolicę Kultury. Choć tytuł ten na ostatniej prostej wyszarpał Wrocław, to jednak wielu naszych mieszkańców uwierzyło, że nie mamy się czego wstydzić, że Katowice nie są gorsze. Z kolei otrzymany w 2016 roku tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie muzyki pokazał, że mamy powody do dumy. Usłyszał o nas wtedy cały świat.

Dziś widzimy w praktyce, jak efekt kuli śniegowej wpływa na rozwój miasta. Setki dużych wydarzeń biznesowych, muzycznych czy sportowych to większe zyski dla katowickich restauratorów, sklepikarzy, taksówkarzy czy też firm z branż okołoeventowych. Pojawiły się też nowe hotele, które umożliwiają pozyskiwanie kolejnych wydarzeń. Co mają z tego nasi mieszkańcy? Podatek od nieruchomości oraz udział w PIT i CIT zasilają corocznie kasę miasta dziesiątkami milionów złotych, które przeznaczamy np. na budowę dróg rowerowych czy też zazielenianie miasta. To pokazuje, że wspomniane kultura i przemysł spotkań mają bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia mieszkańców.

Mamy silne strony i potrzeby

Żeby było jasne – nie popadamy w triumfalizm. Zdajemy sobie sprawę z naszych silnych stron, ale jednocześnie wiemy, jak duże są potrzeby. Nowe wyzwania piętrzą się przed nami praktycznie każdego miesiąca. Pandemia COVID, wojna w Ukrainie czy też zmiany wprowadzone „Polskim ładem", które tylko w tym roku pozbawiły nas 160 mln zł – pokazują, że jedną z najważniejszych cech współczesnych miast jest ich rezyliencja, elastyczność, umiejętność szybkiego adaptowania się do nowych, coraz trudniejszych warunków. Od soboty będę o tym rozmawiać w ramach Globalnego Parlamentu Burmistrzów, którego obrady odbędą się w Muzeum Śląskim. Do Katowic przyjedzie kilkudziesięciu prezydentów miast z całego globu. Chcemy pokazywać to, o czym mówił wybitny politolog Benjamin Barber, że to właśnie samorządowcy potrafią działać w wielu obszarach o wiele szybciej i skuteczniej niż państwa. Z drugiej strony pojawiają się zagrożenia. Jeśli dorzuca się nam zadań przy jednoczesnym ograniczaniu środków, to jest to prosta droga do marginalizacji prezydentów, którzy zamiast zarządzać miastami będą nimi administrować.

Opowiadając o najnowszej historii Katowic, warto dodać, że nie ma uniwersalnych szablonów, które można narzucać na miasta. W dyskusji publicznej pojawiają się czasami frazesy, jak szybko i łatwo można rozprawić się z bolączkami naszych miast, wdrażając „proste" i „bezkosztowe" rozwiązania. Proszę w to nie wierzyć. Każdy prezydent, burmistrz i wójt powie, że nie ma dwóch takich samych miast. Każde ma swoją specyfikę, przeróżne potrzeby, a przede wszystkim innych mieszkańców. Dlatego często staramy się godzić, często przeciwstawne, interesy różnych grup mieszkańców i szukać porozumienia. Oczywiście nie wyklucza to tego, że uczymy się od siebie, spoglądamy na dobre praktyki innych miast i implementujemy je, dostosowując do swoich potrzeb. Katowicki „Zielony budżet" wdrożyliśmy na wzór rozwiązań z Lublina, a aplikację służącą do zgłaszania propozycji nasadzania drzew podpatrzyliśmy w Gdańsku.

Podczas WUF będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami i szukać nowych pomysłów dla Katowic. Liczymy także na aktywny udział mieszkańców Katowic i całego regionu. WUF jest imprezą otwartą – zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. W Strefie Kultury najatrakcyjniejsza będzie strefa wystawiennicza kilkudziesięciu państw, z kolei w przestrzeni miasta zlokalizowanych jest 11 scen z atrakcyjnym programem.