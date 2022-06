Zamkniemy starówkę, część ulic zawęzimy. Tam, gdzie będzie mniej aut, odrodzi się życie

Większość z nas ma samochód i lubi z niego korzystać. Nauczyliśmy się, że autem można dojechać wszędzie, niemal pod drzwi pracy, uczelni czy sklepu. Efekt dla przestrzeni miejskiej nie jest najlepszy.

Przemysław Jedlecki: Po warsztatach i debacie w czasie Miast Idei wiemy, że Gliwice czekają spore zmiany.

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic: - O tych zmianach chcemy rozmawiać z mieszkańcami. Zamierzamy się przyjrzeć ulicy Zwycięstwa, Dworcowej i Wrocławskiej, liczymy na dialog. Chcemy poznać opinie mieszkańców, jak - ich zdaniem - mają wyglądać te ulice. W ostatnich trzydziestu latach polskie miasta przeszły ogromną transformację nie tylko ustrojową i gospodarczą, ale też urbanistyczną i architektoniczną, również w naszym mieście. Doprowadziło to m.in. do zmiany układu drogowego Gliwic. Konsekwentnie dążymy do tego, by główne drogi przebiegały nieco dalej od ścisłego centrum, dlatego budujemy kolejne fragmenty obwodnicy. Rolę drogi „zbiorczej" pełni Drogowa Trasa Średnicowa. Teraz chcemy zmniejszyć ruch w centrum, bo obserwujemy, że w ostatnich latach zostało ono zdominowane przez kierowców. Nie chodzi oczywiście o to, by ich tej przestrzeni pozbawić – mają do niej prawo, jak każdy gliwiczanin. Chcemy jednak wprowadzić równowagę i udostępnić więcej przestrzeni osobom, które poruszają się inaczej niż własnym samochodem. Oni również muszą czuć się bezpiecznie i komfortowo.