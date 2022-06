„Ta położona w samym centrum przestrzeń dzisiaj ani nie dodaje miastu splendoru ani nikogo z użytkowników nie zadowala" – przyznają miejscy urzędnicy pytani o ulicę Sienkiewicza, która jest popularnie nazywana „Kocią". I bardzo chcieliby coś tu zmienić, ale wprost przyznają, że dobre chęci nie wystarczą. Miejskiej zmiany, jego upiększenia, a nawet rewitalizacji nie da się zadekretować i przeprowadzić bez udziału mieszkańców, z nimi i dla nich. A przy „Kociej" swoje nieruchomości ma kilkadziesiąt osób, z ulicy korzysta każdego dnia setki mieszkańców.

Miasta Idei w Jaworznie

14 czerwca w Jaworznie organizujemy spotkanie z cyklu Miasta Idei. Spotkamy się w Teatrze Sztuk przy ul. Mickiewicza 2 w Jaworznie. Poświęcimy je w całości ulicy Sienkiewicza. Najpierw w części warsztatowej wybierzemy się na spacer badawczy i spróbujemy opisać wady oraz zalety ulicy.

Co można tu zmienić szybko? Co wymaga czasu? Co musi pozostać, tak jak jest dziś? Później zastanowimy się, jak wyglądają podobne uliczki w innych miastach. Jakie znamy dobre i złe przykłady aranżacji tego typu miejsc? Na koniec wspólnie spróbujemy nieco przeprojektować ulicę, tak by była miejscem tętniącym życiem także poza godzinami handlu.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 16.15. Ze względu na ich formę prosimy o zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej (przemyslaw.jedlecki@agora.pl).

O godz. 18 w tym samym miejscu odbędzie się otwarta dyskusja na temat przemiany ul. Sienkiewicza, roli handlu w mieście i przyszłości tego typu miejsc. Naszymi gośćmi będą m.in. Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna, Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Jaworznie oraz prof. Adam Polko z Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Adam Drobniak z tej samej uczelni i Paweł Podsiadło, dyrektor Zakładu Targowskich Miejskich w Katowicach.