Planowane zmiany mają dotyczyć nie tylko słynnej i lubianej ul. Zwycięstwa, ale też dwóch innych ulic, które służą dziś przede wszystkim kierowcom: Dworcowej i Wrocławskiej. Samochody jeżdżą tędy zbyt szybko, jest też ich zbyt wiele, stąd wstępna propozycja zwężenia przestrzeni przeznaczonej dla aut. O szczegółach miasto będzie rozmawiało z mieszkańcami.

Pierwsza okazja już 8 czerwca. Tego dnia organizujemy w Gliwicach spotkanie z cyklu Miasta Idei. O godz. 16.30 spotkamy się na warsztatach w Ratuszu (Rynek 11). Z mieszkańcami będziemy rozmawiać o tym, jakie mają oczekiwania, jeśli chodzi o przemianę ulic Dworcowej, Wrocławskiej i Zwycięstwa. Jakie zmiany ich zdaniem są na nich konieczne? Czego należy unikać? A może wszystko powinno zostać tak, jak jest obecnie? Warsztaty będą także okazją do wymiany pomysłów o kształcie przyszłej strefy pozbawionej trujących i starych pojazdów. Mieszkańców zapytamy również o to, jakie działania w przestrzeni mogą sprawić, by ulice były bardziej demokratyczne i przyjazne wszystkim użytkownikom miasta. Uwaga! Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Z tego powodu prosimy o zgłoszenia na adres: przemyslaw.jedlecki@agora.pl.