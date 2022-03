Chcemy, żeby nasze miasto było przyjazne. Żeby było czyste i ładne – to słyszymy w prawie każdym polskim mieście, gdy pytamy o to, jak ma wyglądać ich miasto. Ludzie chcą żyć w ciekawym, uporządkowanym otoczeniu. Nie chcą wokół siebie bałaganu, chaosu, architektonicznego i urbanistycznego niepokoju. Ma być po prostu ładnie, a nie brzydko. A jak jest?

Spacer po centrach wielu dużych i małych miast to tortura nie tylko dla wrażliwych. Na płotach wiszą banery, reklamy, rozmaite ogłoszenia. Płachtami z wizerunkami celebrytów, rajskich wysp i biżuterii zasłaniane są całe kamienice, nieraz elewacje wielkich budynków. Dziwnym trafem zdarza się, że w pobliżu słupów reklamowych podcinane są drzewa, tak by nie zasłaniały kolejnego ogłoszenia. Polskie miasta są często brzydkie. Są takie, ponieważ sami na to pozwalamy.