W Tarnowskich Górach trwają prace nad strategią rozwoju miasta do 2030 roku. Do tej pory eksperci przeprowadzili sondaż wśród mieszkańców na temat Tarnowskich Gór. Przy tej okazji zorganizowaliśmy warsztaty i debatę w ramach projektu Miasta Idei.

Z badań wynika, że mieszkańcy Tarnowskich Gór chcą, by ich miasto było nowoczesne.

- Ale co to właściwie oznacza? - dociekaliśmy.

– Patrząc z boku, miasto nowoczesne to takie, które korzysta z nowoczesnych technologii w komunikacji z mieszkańcami. To również takie, które korzysta ze wszystkich kanałów informacji - wyjaśniał jeden z uczestników "Miast Idei". Jego zdaniem w Tarnowskich Górach jest jeszcze wiele do zrobienia, by miasto stało się nowoczesne. - Dziś przekazuje informacje, ale brakuje zaangażowania mieszkańców w komunikację. Poza tym miasto ma narzędzie do komunikowania się z mieszkańcami, ale nie ma narzędzia do słuchania mieszkańców – mówił jeden z tarnogórzan.