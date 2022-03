Na razie trwają prace nad szczegółami nowej strategii rozwoju Tarnowskich Gór. To miasto szczególne, ponieważ z badań wynika, że 94 proc. tarnogórzan przez kolejne dziesięć lat nie zamierza się stąd wyprowadzać. Problem depopulacji, z którym muszą się mierzyć większe miasta, tu nie istnieje.

Dziś rozmawiamy o tym, jak Tarnowskie Góry mają się zmieniać w przyszłości. Wrócimy m.in. do badań opinii tarnogórzan. Wiemy, że życzą sobie oni miasta nowoczesnego, choć doceniają jego kameralność i charakter przyjaznej prowincji.

Co sprawi, że życie będzie tu jeszcze lepsze? Na czym ma polegać oczekiwana nowoczesność? Co powinno się zmienić w przestrzeni miejskiej, a co w usługach, które oferuje miasto mieszkańcom? To główne tematy naszej rozmowy.