– Gdy rozmawiam z prezydentami największych polskich miast w ramach Unii Metropolii Polskich, wszyscy zgodnie mówią, że czeka nas bardzo trudny rok. Kontynuacja walki z pandemią koronawirusa i jej ekonomicznymi i społecznymi skutkami kosztowała nas w Katowicach do tej pory kilkadziesiąt milionów złotych. Dodatkowo zmiany podatkowe skutkują drastycznym spadkiem dochodów z podatków PIT i CIT – przyznaje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jest ciężko, ale inwestycji nie brakuje

Prezydent podkreśla, że 2022 roku nie postrzega wyłącznie w czarnych barwach. – Myśląc o rozwoju miasta, musimy jednak myśleć o perspektywie 5 czy 10 lat. To ważne, by szczególnie dziś pamiętać o tym, że o jakości życia w każdym mieście coraz bardziej decydują zielone inwestycje, sprawnie zorganizowany transport czy też szeroka oferta możliwości spędzania czasu wolnego. Dlatego pomimo trudnej sytuacji finansowej będziemy w przyszłym roku kontynuować realizację ważnych inwestycji – mówi Marcin Krupa.

Podkreśla, że zależy mu na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać w Katowicach czas wolny. Dlatego w 2022 roku Katowice będą kontynuować realizację dużych inwestycji, które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, ale też do tworzenia nowych miejsc pracy i napędzania gospodarki.

– W przyszłym roku zakończy się rozbudowa dróg krajowych 81 i 86 w Giszowcu, kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz Basenu Zadole. Kontynuowana będzie budowa stadionu miejskiego oraz działania związane z rewitalizacją parków oraz stawu Starganiec. Rozpocznie się przebudowa ul. Warszawskiej oraz prace projektowe związane z nowym zagospodarowaniem placu Sejmu śląskiego czy budową Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki – wylicza prezydent Marcin Krupa.

Najważniejsze inwestycje w 2022 roku w Katowicach

1. Zazielenienie ul. Warszawskiej

Ulica Warszawska jest ważną arterią drogową prowadzącą od katowickiego rynku w kierunku wschodnim – m.in. do Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziś dominuje tam ruch samochodowy, tramwajowy i parkingi. Piesi dysponują wąskimi chodnikami. To wszystko ma się zmienić – gruntowną rewitalizację przejdzie odcinek ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną do skrzyżowania z ul. Francuską. Rok 2022 to przetarg na wybór wykonawcy oraz start prac w terenie, które zakończone zostaną w 2023 roku. Ta przestrzeń całkowicie się zmieni – zamiast parkingów – pojawi się około 70 drzew i krzewy. Zieleń jest ważna nie tylko ze względów estetycznych, ale także klimatycznych. Ponadto odcinek ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Szkolną zostanie zamknięty dla ruchu. Utworzymy tu nowy deptak miejski po dwóch stronach torowiska. Pojawia się ławki, na których będzie można odpocząć w cieniu drzew. Podobne rozwiązania są stosowane w Holandii. Dostawy do sklepów będą odbywać się jedynie istniejącym torowiskiem. Z kolei drugi fragment inwestycji, tj. odcinek od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej również stanie się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów poprzez wprowadzenie strefy tempo 30 na całym tym odcinku. Nie zabraknie również zieleni. Całość będzie także uzupełniona o iluminacje świetlne, tak by również po zmroku ulica była wspaniałym miejscem do spacerów. Wartość inwestycji: 12 mln zł.

2. Kompleks Stadionu Miejskiego

Stadion Miejski powstanie w obrębie dzielnic: Osiedle Witosa, Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia i Załęże. Teren od północy zamyka przebieg autostrady A4. Organizacja i przygotowanie placu budowy rozpoczęły się we wrześniu. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich to budowa stadionu, hali widowiskowo-sportowej oraz placu głównego, dwóch pełnowymiarowych boisk szkoleniowych i parkingów dla autokarów i samochodów osobowych. Rozpocznie się także zagospodarowanie terenu wokół stadionu wraz z budową dróg, chodników i tras rowerowych. Rok 2022 to czas intensywnych prac budowlanych na tej inwestycji. Wartość inwestycji: 205 mln zł.

3. Przebudowa DK81 w Giszowcu

Budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu to inwestycja, która w 2022 roku zostanie ukończona, a tym samym usprawnione zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. W ramach inwestycji oprócz udogodnień dla transportu tranzytowego, będą też dla ruchu lokalnego poprzez rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą. Wartość inwestycji: 308,2 mln zł.

4. Basen Zadole

W przyszłym roku gotowy będzie trzeci basen w Katowicach. Przy ul. Wczasowej powstaje obiekt podobny do tych działających już w Brynowie i na Burowcu. Otwarcie go zintensyfikuje program „Jak ryba w wodzie", czyli realizację lekcji pływania dla uczniów katowickich szkół, i sprawi, że w promieni 5 km mieszkańcy Katowic będą mieć dostęp do basenu. Na pływalni będzie 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25 na 16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 80-metrowa zjeżdżalnia, sale sportowe oraz sauny. Pojawi się tu też strefa odnowy biologicznej. Dodatkowo przy basenie powstanie zewnętrzna część z plażą, co będzie nawiązaniem do istniejącego przez lata przy Wczasowej otwartego kąpieliska. Wartość inwestycji: 31,95 mln zł