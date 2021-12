Adam Neumann, prezydent Gliwic, podobnie jak wielu innych samorządowców, uważa, że "Polski ład" im nie pomoże. – W świetle ograniczania dochodów samorządów spowodowanych przez "Polski ład", niedofinansowania niektórych zadań zlecanych przez rząd, rosnącej inflacji, słabnącej koniunktury na rynku globalnym sytuacja samorządów staje się coraz trudniejsza. Także nasze miasto, które stawiane jest za wzór gospodarności i przoduje w wielu rankingach potwierdzających dobrą kondycję ekonomiczną, odczuje zmiany wynikające z programu "Polski ład". Głównie z powodu zmniejszenia dochodów z PIT-ów – wyjaśnia prezydent Gliwic.

Adam Neumann, prezydent Gliwic Materiały prasowe

Dodaje, że Gliwice, dzięki rozsądnej polityce budżetowej, wychodzą z tych perypetii obronną ręką. – W tej chwili musimy przede wszystkim bezpiecznie przejść przez okres kryzysowy, zachować stabilność miejskich finansów i utrzymać dobre warunki do budowania potencjału ekonomicznego Gliwic i dalszego dynamicznego rozwoju po przejściu przez obecny niełatwy czas – mówi Adam Neumann.

Podkreśla, że sytuacja finansowa Gliwic na tle innych polskich samorządów jest znacząco lepsza i wciąż miasto może dużo inwestować. – W naszym mieście prowadzonych jest obecnie kilka dużych, wieloletnich inwestycji, niezwykle istotnych dla przyszłości miasta. Jednym z nim jest Centrum Przesiadkowe, które całkowicie odmieni teren wokół dworca PKP. Centrum skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo. Szczególnie istotne jest jednak to, że dotychczas zaniedbane tereny zostaną zupełnie odmienione – staną się nowoczesną wizytówką miasta.

Kontynuujemy także inne kluczowe zadania – w przyszłym roku rozpoczniemy budowę następnego odcinka miejskiej obwodnicy, budujemy kolejne mieszkania w ramach gliwickiego programu budownictwa mieszkaniowego. Stawiamy przede wszystkim na projekty, które wpłyną na komfort życia mieszkańców i zapewnią miastu stabilny rozwój – wylicza prezydent.

Najważniejsze inwestycje w 2022 roku w Gliwicach

Centrum Przesiadkowe zintegruje dworzec kolejowy z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z miejscami postojowymi dla samochodów i infrastrukturą rowerową oraz zapleczem komercyjnym. Powstaje ono po północnej stronie dworca PKP. Powstanie w tym miejscu m.in. nowy, zadaszony dworzec autobusowy wraz z budynkiem głównym obsługi pasażerskiej i tunel łączący Centrum Przesiadkowe z dworcem kolejowym oraz z południową stroną miasta. Realizacja inwestycji jest już na półmetku. Z daleka rzucają się w oczy charakterystyczne „fale" zadaszeń powstającego kompleksu. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Po południowej stronie dworca kolejowego przebudowywany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

Nowe mieszkania. Gliwice realizują miejski program budownictwa mieszkaniowego. W 2022 r. kontynuowana będzie budowa kolejnych dwóch budynków komunalnych z 55 mieszkaniami na wynajem w standardzie „pod klucz" – tym razem przy ul. Zbożowej. Na ich realizację Gliwice otrzymały aż 80-procentowe bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Otrzymana kwota 15,36 mln zł stanowi równowartość 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji szacowanej na 19,2 mln zł. Kompleks będzie otoczony zielenią, nie zabraknie przestrzeni do odpoczynku, powstaną też plac zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe.

W I połowie 2022 r. zakończony zostanie także II etap inwestycji prowadzonej w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej. Nowym najemcom zostanie wówczas przekazanych 48 lokali mieszkalnych w dwóch budynkach. Zadanie obejmowało także budowę wielostanowiskowego garażu podziemnego. Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 3,6 mln zł. Całkowity koszt tego etapu wyniesie prawie 14 mln zł. Trwają przygotowania do III etapu budowy. W sumie w tym miejscu powstanie pięć budynków wielorodzinnych ze 114 lokalami mieszkalnymi (48 mieszkań zostało oddanych już w 2020 r.).

Obwodnica. W 2022 r. rozpocznie się budowa odcinka zachodniej obwodnicy miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego. Blisko 2 km odcinek wybuduje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach oraz Eurovia. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstanie także droga serwisowa, ciąg pieszo-rowerowy i zatoki autobusowe. Szacunkowy koszt inwestycji to 42 mln zł. Inwestycja powinna zostać zakończona w 2023 r.

Fot. Robert Neumann

Gliwicka obwodnica będzie miała w sumie ok. 10,5 km długości. Połączy węzeł autostradowy Gliwice Sośnica z aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Szkoła Muzyczna. Trwają prace przy adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego. W gmachu powstaną funkcjonalne sale dydaktyczne, sale prób dla orkiestry i chóru oraz biblioteka. Dobudowana zostanie także winda, która ma pomóc w przemieszczaniu się osobom z niepełnosprawnościami, a także pozwoli na transport instrumentów. Obecna sala gimnastyczna zmieni się w salę koncertową z prawdziwego zdarzenia.

Zakres prac obejmie również przebudowę zjazdu z ul. Królowej Bony, budowę ciągów pieszych i parkingu, oświetlenie gmachu. Zabytkowy budynek zostanie w ten sposób kompleksowo przebudowany i dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli, dając artystycznej szkole nowe możliwości. Przebudowa prowadzona jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Przeniesienie szkoły muzycznej do nowej siedziby będzie możliwe najprawdopodobniej w roku szkolnym 2022/2023. Koszt przebudowy to ok. 23 mln zł.