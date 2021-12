Jarosław Klimaszewski mówi, że gros wydatków w przyszłym roku Bielsko-Biała przeznaczy na przedsięwzięcia związane z poprawą jakości powietrza. – To dla nas sprawa absolutnie priorytetowa. W końcu zdrowie i życie bielszczan jest najważniejsze. Na tym nie zamierzamy oszczędzać i dlatego w przyszłym roku na walkę z niską emisją i poprawę efektywności energetycznej budynków przeznaczymy prawie 30 mln zł – mówi prezydent.

W planie są też inwestycje drogowe i te związane z edukacją, kulturą, sportem i zdrowiem. – Mówiąc o finansach, nie można pominąć faktu, że skonstruowanie przyszłorocznego budżetu było zadaniem bardzo trudnym i skomplikowanym, a to z uwagi na fakt, że oczekiwane przez bielszczan inwestycje i wciąż rosnące potrzeby nie znajdują, niestety, pokrycia w dochodach miasta. Postępująca inflacja przekłada się na bardzo duży wzrost cen usług, materiałów, energii i kosztów pracy, a dodatkowo zmiany podatkowe wprowadzane w programie „Polski ład" radykalnie zmniejszają dochody samorządów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Bielska-Białej jest to spadek o 11 proc. w stosunku do bieżącego roku – mówi Jarosław Klimaszewski.

Dodaje, że w kolejnych latach te problemy będą narastać. Według ogólnopolskich szacunków w najbliższej dekadzie na „Polskim ładzie" samorządy stracą około 145 mld zł. Zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z kalkulatora samorządowego opracowanego przez Związek Miast Polskich Bielsko-Biała straci z tego powodu ponad 86 mln zł rocznie. – I o ile budżet na 2022 roku – choć z trudem – udało się przygotować, w każdym kolejnym roku będzie to jeszcze bardziej skomplikowane. Są poważne podstawy, by sądzić, że nie będzie nas stać na nowe inwestycje i tym samym na dalszy rozwój – mówi prezydent Jarosław Klimaszewski.

Największe miejskie inwestycje w 2022 roku

Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 za 25 mln zł. Długość rozbudowywanego odcinka ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego pomiędzy dwoma rondami wynosi 586 m. Prócz rozbiórki wiaduktu i budowy nowego nasypu wraz z dwoma obiektami mostowymi inwestycja obejmie także budowę mostu na potoku Starobielskim oraz umocnienie koryta w jego sąsiedztwie, a także przebudowę ronda Ofiar Katynia wraz z wlotami. W ciągu ul. Kwiatkowskiego powstaną też nowe schody i winda łącząca ulicę z peronem stacji Bielsko-Biała Północ.

Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej za 18,1 mln zł. Na pierwszym etapie są prowadzone roboty związane z przebudową lub budową nowej infrastruktury podziemnej; gazowej, wodociągowej, teletechnicznej. Powstanie także nowe oświetlenie i dodatkowy kanał technologiczny. Bardzo ważnym, choć niewidocznym dla postronnego przechodnia elementem inwestycji jest budowa oddalonego o kilkaset metrów dużego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego wzdłuż potoku Wapienickiego. Obiekt o wymiarach 26 na 6 m i głębokości 1,6 m ma za zadanie przejąć wody opadowe z ul. Łowieckiej, która dotąd nie miała żadnego systemu odwodnienia. Woda będzie do niego spływała kanałem deszczowym o średnicy 0,8 m i długości aż 685 m. Budowa zbiornika jest już zaawansowana, tymczasem w ciągu ul. Łowieckiej postępują prace ziemne związane z jej poszerzeniem. W efekcie powstanie całkowicie zmodernizowany ciąg o długości 1670 metrów mieszczący na całej długości prócz asfaltowej jezdni osobną ścieżkę rowerową (2,5 m) oraz lewostronny chodnik (3 m). Ciąg pieszy na przeważającej długości (ok. 80%) zostanie odseparowany od ścieżki rowerowej pasem zieleni. W ramach inwestycji od strony lotniska aeroklubowego powstanie także nowe czterowlotowe rondo łączące ulice Jeżynową, Zwardońską, Antyczną i oczywiście Łowiecką. Skrzyżowanie to nie tylko skoryguje dotychczasową geometrię wlotów wymienionych ulic, ale także uporządkuje komunikację ciągów pieszych i rowerowych. W efekcie prowadzonych prac powstanie przyjazna wszystkim uczestnikom ruchu droga, łącząca tereny rekreacyjne wokół lotniska z równie atrakcyjnym obszarem wiodącym m.in. do zapory w Wapienicy. Dla rowerzystów będzie to także dodatkowe połączenie z już istniejącą ścieżką na Dębowiec, a być może w przyszłości stanie się odcinkiem drogi rowerowej 604 łączącej Bielsko-Białą z Cieszynem. Zakończenie inwestycji zaplanowano na sierpień 2022 roku.

Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cynarskiej za 13,8 mln zł. Przebudowa zmieni charakter i wygląd placu Wojska Polskiego oraz prowadzącej do niego ulicy Cyniarskiej. Do współpracy przy tworzeniu koncepcji tego terenu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zaprosił nie tylko architektów i urbanistów, ale także służby, które w przyszłości będą dbały tu o bezpieczeństwo oraz organizowały pokazy, koncerty i inne wydarzenia. Przyjazna i atrakcyjna przestrzeń publiczna ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Całość ma jednak nawiązywać do historycznego charakteru tej części Bielska-Białej. Plac Wojska Polskiego podzielono na trzy strefy: Pierwsza to obszar wzdłuż wschodniej i zachodniej elewacji budynków. Powstanie tu pas o szerokości 10 m, w którym zostaną posadzone drzewa. Elewacje budynków ozdobią dodatkowe nasadzenia roślin pnących na niezależnej konstrukcji wsporczej. Pojawi się także chodnik dla pieszych, wzdłuż którego będą mogły powstawać ogródki letnie. W drugiej strefie – bliżej centrum placu, powstanie pas szerokości 4 m, tworzący drogę pożarową do kamienic. Sąsiednią przestrzeń wypełni niska, płożąca zieleń otoczona płotkiem i elementami małej architektury. Strefa trzecia to centralna część placu z dekoracyjną fontanną, elektronicznym fortepianem i stylizowanym zegarem. W posadzce zostanie także zamocowana tablica, informująca o historycznym położeniu ratusza, wagi miejskiej i pompy wodnej. Po północnej stronie placu pojawią się także nowe drzewa. Ta strefa to przestrzeń wielofunkcyjna dedykowana organizacji wydarzeń okolicznościowych, koncertów czy jarmarków z możliwością okazjonalnej instalacji sceny wraz z frontową reżyserką i dedykowanymi podłączeniami do sieci elektrycznej. Inwestycji będzie towarzyszyć także przebudowana ulicy Cyniarskiej. Wzdłuż jej ciągu powstanie parking. Ulicy zostanie przywrócony historyczny przebieg. Wizualnie zostanie bardziej „wyprostowana", a nasadzenia kolejnych drzew odtworzą hipotetyczną zachodnią pierzeję. Ponieważ teren w tym miejscu zostanie sprowadzony do jednego poziomu, między ulicą a placem Wojska Polskiego pojawią się stylizowane słupki odgraniczające ruch samochodowy od pieszego. Co ważne, nawierzchnia placu i ulicy Cyniarskiej zostanie dostosowana wysokościowo do poziomu ul. 11 Listopada. Plac oświetlą stylizowane latarnie nawiązujące stylistyką do tych z ul. 11 Listopada. Podświetlona ma być także okoliczna zieleń, do której ma być doprowadzony system automatycznego nawadniania z użyciem wody opadowej gromadzonej w specjalnych podziemnych zbiornikach Jeśli wszystko potoczy się bez niespodzianek, nowy plac Wojska Polskiego zostanie oddany do użytku w 2022 roku.

Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda Augusta Emila Fieldorfa „Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia za 9 mln zł. Zakres inwestycji rozbudowywanej al. Armii Krajowej obejmuje rozbudowę skrzyżowania z ul. Skrajną, przebudowę przepustów, budowę konstrukcji oporowych, wycinkę oraz nasadzenie zieleni, W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej i wodociągowej oraz wykonanie elementów małej architektury. Rozbudowa al. Armii Krajowej obejmuje odcinek długości około 1,14 km.