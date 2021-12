Kazimierz Karolczak mówi, że najważniejsza z planowanych inwestycji dotyczą rozwijania Kolei Metropolitalnej.

– Tylko poprzez odbudowanie znaczenia transportu szynowego w naszym regionie jesteśmy w stanie podnieść komfort codziennych podróży. Samochody, bez względu na to, jak bardzo rozbudowywana byłaby sieć dróg, w tak zurbanizowanych obszarach jakimi są metropolie, nie zapewnią nam tego – mówi przewodniczący GZM.

Dodaje, że Kolej Metropolitalna już powstaje. – To chyba nasze największe życzenie na nadchodzący Nowy Rok, przygotowujemy się do rozpoczęcia pierwszych inwestycji torowych. W pierwszym kwartale spodziewamy się wyników naboru do programu Kolej Plus, w ramach którego zgłosiliśmy rekordową liczbę inwestycji – 13 projektów o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł – dodaje.

Strategia rozwoju Metropolii

– Mówiąc o rozwoju naszego obszaru, bardzo ważne będą dla nas prace nad pierwszą w naszym kraju metropolitalną strategią rozwoju, która powstaje według znowelizowanych przepisów, a której integralną częścią będzie również studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Strategia będzie wyznaczać kierunki, aby Metropolia wychodziła naprzeciw globalnym trendom rozwoju, jak chociażby transformacja energetyczna, ale również wzmacniała swoją pozycję konkurencyjną. Metropolia ma stać się miejscem, gdzie wypracowywane są innowacyjne technologie, powstają produkty nowej jakości. Niezwykle ważne jest dla nas wsparcie nauki, zwiększanie potencjału badawczego oraz tworzenia sprzyjających warunków do współpracy wyższych uczelni, instytutów naukowych z sektorem biznesu, ale także podnoszenie jakości życia wszystkich mieszkańców – dodaje przewodniczący Kazimierz Karolczak.

Inwestycje Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku

Kolej Metropolitalna. Zakresem obejmuje nie tylko inwestycje w budowę nowych torów czy przystanków osobowych, ale również integrację biletową różnych przewoźników kolejowych oraz zwiększanie częstotliwości kursowania na już istniejących trasach.

REKLAMA

Na początku roku planowane jest rozstrzygnięcie naboru dot. dofinansowania w ramach programu Kolej Plus. Metropolita zgłosiła rekordową liczbę projektów – łącznie 13 o wartości ponad 1,5 mld zł. Aby podnieść szanse na otrzymanie dotacji, GZM zwiększyła również planowany wkład własny. W przyszłym roku na ten cel zarezerwowanych zostało 44 mln zł jako pierwsza transza wsparcia (łącznie szacowny wkład własny dla wszystkich inwestycji to ok. 300 mln zł).

Kolej to też 17 mln zł przekazane na dofinansowanie ponad 100 dodatkowych przejazdów pociągów Kolei Śląskich, aby zwiększyć częstotliwość kursowania na już obsługiwanych trasach (dofinansowanie to wzrastało: z 1,2 mln zł przekazanego w drugim półroczu 2018 roku do 17 mln zł w 2022 roku).

Warto też pamiętać, że jest już wspólna oferta biletowa, obejmująca przejazd pociągami Kolei Śląskich i komunikacją miejską Zarządu Transportu Metropolitalnego. Ma ona być rozszerzona o połączenia realizowane również przez spółkę Polregio (od 12 grudnia 2021 została włączona pierwsza trasa Katowice-Sławków).

REKLAMA

GZM ma też w planie przeprowadzenie działań związanych z przyspieszeniem czasu przejazdu linii tramwajowych, aby ich czas przejazdu był konkurencyjny względem ruchu kołowego. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć linii T6, T7 i T15 (Powstanie szybkich tramwajów lub lekkiej kolei miejskiej to jedno z kluczowych założeń koncepcji Kolei Metropolitalnej).

Online'owy system poboru opłat za bilety komunikacji miejskiej. Unowocześnienie, usprawnienie i usunięcie wad wynikających ze starzejącej się technologii. To główne założenia prac nad online'owym systemem poboru opłat w komunikacji miejskiej ZTM, który obsługiwany jest teraz przez system ŚKUP. Prace rozpoczęły się już w 2021 roku i będą kontynuowane w 2022 roku. Unowocześniony system będzie otwarty, co w przyszłości pozwoli zintegrować go z innymi środkami transportu (np. rowerami miejskimi), co wpisuje się w ideę budowy systemu zrównoważonej mobilności miejskiej w GZM.

System będzie działał online, a to przyspieszy zapisywanie transakcji w systemie. Teraz ŚKUP działa offline, co powoduje, że przeniesienie biletu kupionego przez internet na kartę może trwać nawet kilka godzin.

Karta będzie jednym z identyfikatorów danych, a nie ich nośnikiem. Dzięki tej zmianie będzie można korzystać z systemu bez potrzeby używania karty.

Podstawą unowocześnionego systemu będzie mobilna aplikacja.

Bilety kupione online będą aktywowane automatycznie. Nie będzie już potrzeby przykładania karty do kasownika w pojeździe, aby zaktualizować jej stan.

Karty nie znikną z obiegu – dalej będą dostępne dla pasażerów, którzy preferują korzystanie z takiej formy płatności.

Nowi użytkownicy będą mogli samodzielnie założyć swoje konto poprzez Portal Klienta lub aplikację mobilną. Nie będzie konieczności osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera. Oczywiście opcja stacjonarnej rejestracji zostanie utrzymana.

Open Data. W 2022 roku powiększona zostanie platforma Otwartych Danych – GZM Data Store o kolejne gminy, tworzące Metropolię. W tej chwili udostępniono zbiory z 28 gmin.

Gminy będą mogły wykorzystać otwarte dane jako narzędzie analityczne (BI) wspierające procesy decyzyjne. Docelowo będzie to największa samorządowa platforma w Polsce, która zasili portal dane.gov.pl.

Ponadto w 2022 roku planowane są prace, mające na celu udostępnienie zbiorów danych, będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych gmin, m.in. w spółkach i jednostkach komunalnych oraz przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Kolejne kategorie zbiorów danych, zawierające informacje na temat terenów inwestycyjnych, zaplecza badawczo-rozwojowego, mogą posłużyć do budowy usług dla mieszkańców, prezentacji otoczenia edukacyjnego, mieszkaniowego, transportu i inwestycyjnego Metropolii.

Zakup autobusów elektrycznych i wodorowych. Na początku roku zostanie podpisana umowa na dostawę 32 autobusów elektrycznych, które zostaną przekazane do czterech przedsiębiorstw komunikacyjnych, obsługujących połączenia na zlecenie ZTM: PKM Katowice, PKM Sosnowiec, Gliwice oraz Świerklaniec. Ponadto rozpoczną się prace związane z budową 9 stacjonarnych punktów ładowania – cztery powstaną w Gliwicach, po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie, Sosnowcu. W ramach tej inwestycji kupionych zostanie również 16, dwustanowiskowych, ładowarek mobilnych. Wartość całej inwestycji to ponad 120 mln zł, kwota dofinansowania w ramach programu Gepard II – ponad 80 mln zł.

GZM planuje również ogłoszenie przetargu na zakup pierwszych 20 autobusów wodorowych. Dzięki temu zakupowi będzie jednym z pierwszym regionów w naszym kraju, gdzie regularne linie komunikacji miejskiej będą zasilane energią elektryczną wytworzoną właśnie w ogniwach paliwowych. Wartość tej inwestycji to ok. 120 mln zł, a kwota otrzymanego dofinansowania z Narodowego programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ponad 80 mln zł.

W tej chwili we flocie Zarządu Transportu Metropolitalnego jeździ ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, a władze GZM szacują, że po zrealizowaniu zaplanowanych już zakupów, nawet co piąty autobus wyjeżdżający na drogi może być napędzany paliwem niskoemisyjnym. Jeśli w tym zestawieniu uwzględnione zostaną również tramwaje i trolejbusy, to wówczas nawet co trzeci.