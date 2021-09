Czas się pogodzić z tym, że miasta, także te z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nigdy nie będą wyglądały jak te z fantastycznych wizji. Niektóre nie mogą, inne nie chcą.

Mierzą się dziś z wyzwaniami, o których jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie myślał. To suburbanizacja, starzenie się społeczeństwa, ubytek mieszkańców. To szansa czy problem? Miasta muszą dbać o zrównoważony rozwój i być odporne na rozmaite, często niespodziewane zagrożenia.

Miasta potrzebują dziś zintegrowanego oraz interdyscyplinarnego społecznego spojrzenia. Jest potrzebne, by odpowiedzialnie myśleć o nas w mieście, o naszych bliskich oraz o sąsiadach nie dziś, ale za kilka i kilkanaście lat. Czy potrafimy? Czy stać nas na zadanie sobie pytania, jak będzie się nam żyć w mieście takim, jakim ono jest naprawdę? Czy potrafimy połączyć różne dziedziny zarządzania nimi i snucia planów rozwoju w spójny koncept, który będzie odpowiedzią na pytanie, co zrobić, by dostosować miasto do zmieniających się potrzeb, liczby mieszkańców, sposobu pracy i spędzania czasu? Na początek wyrzućmy nasze stare rysunki z dzieciństwa. Potraktujmy nasze miasta i naszą przyszłość odważnie oraz uczciwie.