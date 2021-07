Kolejne spotkanie z cyklu „Miasta Idei" poświęciliśmy pieszym. Spotkaliśmy się w Teatrze Korez w Katowicach, by porozmawiać z mieszkańcami i ekspertami o tym, co zrobić, by po miastach (nie tylko po Katowicach) chodziło się wygodniej i bezpieczniej.

Jak zawsze zaczęliśmy od warsztatów z mieszkańcami kilku katowickich dzielnic. Ich zdaniem w niektórych miejscach w Katowicach pieszy jest traktowany gorzej niż np. kierowcy.

Lista zgłoszonych problemów była długa. To z jednej strony m.in. źle zestrojone sygnalizacje świetlne, na których „zielone" dla pieszych jest za krótko, w niektórych miejscach brak przejść w ogóle, ale z drugiej – w południowej części Śródmieścia nie brakuje dobrych rozwiązań, takich jak wyniesione przejścia dla pieszych. To wzór do naśladowania.