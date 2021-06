Planując wypad na rower, warto pamiętać o tym, że dystans należy dobrać do możliwości fizycznych dziecka. Dodatkowo każda trasa powinna mieć konkretny cel oraz możliwość aktywnego odpoczynku. Możemy na przykład pojechać na lody do parku albo poćwiczyć technikę jazdy w miasteczku ruchu drogowego. Im starsze dziecko, tym trasa może być dłuższa, a cel poważniejszy. Rower możemy traktować na przykład jako środek transportu, który pozwoli na dotarcie nad wodę i spędzenie tam całego upalnego dnia.

Poniżej przedstawiłem kilka propozycji, które mogą zainteresować rodziców młodszych dzieci. Na koniec mam też kilka inspiracji dla rodziców dzieci starszych, których zasięg rowerowy jest znacznie większy. Wszystkie propozycje starałem się dobrać pod kątem bezpieczeństwa, potencjalnej atrakcyjności dla dzieci oraz zróżnicowania dystansu. Bezwzględnie należy pamiętać o kaskach, oświetleniu oraz wodzie, która w czasie upałów jest bardzo ważna.

Każda z tras ma podany dystans, który jest liczony z rynku w Katowicach i w tym samym miejscu ma swój koniec.

1. Miasteczko ruchu drogowego w parku Budnioka (okolice ul. Stęślickiego)

Długość trasy: ok. 4 km, trasa przebiega ścieżkami rowerowymi przez centrum miasta.

Na początek weźmy coś przystępnego dla każdego młodego rowerzysty. Mowa o miasteczku ruchu drogowego, które zlokalizowane jest przy parku Budnioka (okolice ul. Stęślickiego). Miasteczko jest ulokowane pomiędzy drzewami i doskonale sprawdzi się nawet w cieplejszy dzień. W miasteczku dzieci będą mogły poćwiczyć jazdę po wąskich uliczkach, zakręty oraz przepisy ruchu drogowego.

Naszą wyprawę zaczynamy z samego centrum Katowic, tj. z rynku. Ruszamy ścieżką rowerową, która znajduje się przy al. Korfantego (po tej samej stronie co Teatr im. Wyspiańskiego). Ścieżką jedziemy w stronę ronda. Dalej przejeżdżamy pod rondem i kierujemy się do zjazdu po stronie „niebieskich bloków". Wzdłuż nich prowadzi ścieżka rowerowa, której trzymamy się aż do ul. Sokolskiej. Przecinamy Sokolską i dalej trzymamy się ścieżki rowerowej, która doprowadzi nas do parku Budnioka. Jeżeli atrakcji w miasteczku ruchu drogowego będzie zbyt mało, tą samą ścieżką rowerową możemy kierować się dalej w stronę Chorzowa i po minięciu centrum handlowego dotrzemy do Parku Śląskiego.

2. Leśna pętla rowerowa naokoło stawów Janina i Barbara

Długość trasy: 20 km, z czego ok. 15 km po lesie po dobrej jakości drogach i asfaltach.

Upalna pogoda nie zachęca do aktywności fizycznej. Na szczęście również w takie upalne dni możemy cieszyć się wspólnymi wypadami na rower. Wystarczy wybrać się na leśną pętlę wokół stawów Janina i Barbara, które zlokalizowane są w lasach otaczających Katowice. Pętla położona jest w pięknych lasach. Część trasy przebiega po leśnych drogach, a reszta to wygodna, asfaltowa ścieżka schowana wśród drzew. Trasa bez problemu jest do przejechania praktycznie na każdym rodzaju roweru i nie wymaga ponadprzeciętnej sprawności.

Z Rynku przez Jagiellońską na ul. Kościuszki

Podróż zaczynamy na rynku w Katowicach. Jednak tym razem kierujemy się na ścieżkę rowerową, która swój początek ma na ul. Pocztowej. Płynnie wjedziemy na ul. Dworcową, a potem pod wiadukt kolejowy nad ul. Kościuszki i dalej musimy kierować się w ul. Kochanowskiego. Po delikatnym podjeździe ścieżka przetnie ul. Jagiellońską i poprowadzi nas dalej w ul. Wita Stwosza. Na wysokości katedry nadal trzymamy się ul. Wita Stwosza, z tym że porzucamy na chwilę ścieżkę na rzecz chodnika i docieramy do ul. Szeligiewicza, gdzie znowu podłączamy się do ścieżki rowerowej, którą kierujemy się do ul. Kościuszki. Dalsza część trasy przebiega wzdłuż ul. Kościuszki i obok parku Kościuszki (można przejechać przez park i zrobić tutaj przerwę na lody). Na wysokości drewnianego kościółka i toru saneczkowego równolegle do ul. Kościuszki biegnie boczna droga z wytyczoną ścieżką rowerową, którą kierujemy się aż do ul. Drozdów i tam, korzystając z wyznaczonej śluzy rowerowej, możemy przejechać na drugą stronę Kościuszki. Po pokonaniu torów tramwajowych skręcamy w prawo, zjeżdżamy aż do ul. Słowników i skręcamy w lewo. Po chwili skręcamy w prawo w ul. Czyżyków i jedziemy nią aż do lasu. Po przejechaniu wąskiego pasa gęstych drzew dojeżdżamy do drogi asfaltowej (bez ruchu samochodowego) i skręcamy w lewo, a potem w prawo, przez tory kolejowe. W tym miejscu warto zejść z rowerów i pokonać przejazd kolejowy pieszo. Po drugiej stronie przejazdu kierujemy się w prawo po asfaltowej drodze aż do tartaku przy ul. 74 Pułku Piechoty. Tutaj odnajdujemy ścieżkę rowerową oznaczoną kolorem czerwonym, która prowadzi nas prosto do lasu. Mniej więcej 300 metrów od wjazdu do lasu po lewej stronie napotkamy źródła Kłodnicy, a ścieżka poprowadzi nas dalej prosto. Miniemy tory kolejowe i za nimi kierujemy się w lewo. W tym miejscu trafimy na miejsce odpoczynku umieszczone na rozwidleniu dróg pod rozłożystym drzewem. To idealne miejsce na krótki postój. Od tego miejsca zaczyna się właściwa pętla. Kierujemy się na lewo, a po chwili odbijamy w prawo. Podążamy leśną drogą, po której wyznaczono trasę rowerową. Oznaczenia znajdziemy na drzewach lub bezpośrednio na drodze (asfaltowe łaty z wymalowanymi znakami). Niebieska trasa poprowadzi nas obok stawu Barbara (warto tutaj odbić, aby zobaczyć dziki staw w środku przepięknego lasu) oraz prosto nad staw Janina, który jest ładnie zagospodarowany i posiada zaplecze gastronomiczne, w którym można coś zjeść i uzupełnić napoje. Znad stawu Janina wybieramy czarną trasę rowerową i dobrej jakości asfaltem zaczynamy powrót. Czarna trasa doprowadzi nas do punktu odpoczynkowego pod rozłożystym drzewem, a dalej kierujemy się dobrze znaną trasą w stronę centrum miasta. Reszta trasy powrotnej jest tożsama z tą, którą jechaliśmy wcześniej.

3. Pumptrack na os. Witosa

Długość trasy: ok. 15 km, część trasy prowadzona jest miejskimi ścieżkami rowerowymi, ulicami o małym natężeniu ruchu oraz lasami.

Pomysł na kolejną trasę i cel podróży rowerowej jest innym spojrzeniem na wykorzystanie roweru. Tym razem jedziemy do katowickiego pumptracku, czyli specjalnego toru rowerowego pełnego muld, band i innych przeszkód. Tor ten pozwoli doskonalić technikę jazdy, pewność poruszania się na rowerze oraz jest doskonałą zabawą zarówno dla małych, jak i dużych rowerzystów.

Podróż zaczynamy na katowickim rynku, z którego kierujemy się na ul. Pocztową i dalej ścieżką rowerową w stronę ul. Kochanowskiego i Wita Stwosza. Następnie skręcamy w ul. Ligonia, przecinamy Kościuszki i kierujemy się w ul. Żwirki i Wigury. Korzystając z przejścia podziemnego przy Pałacu Młodzieży, przedostajemy się na ul. Raciborską i podążamy nią aż do samego końca. Po drugiej stronie przejazdu kolejowego szukamy wąskiej ścieżynki przez gęste zarośla i docieramy w okolicę kąpieliska Bugla. Po drodze musimy pokonać tory kolejowe, które nie są używane od wielu lat, ale mimo to bezwzględnie musimy zachować ostrożność.

Mijamy kąpielisko Bugla i kierujemy się ul. Żeliwną w stronę autostrady i przejścia podziemnego. Po drugiej stronie autostrady jedziemy ul. Przekopową i skręcamy w prawo, w ul. Załęska Hałda. Po dotarciu do ul. Bocheńskiego dalej jedziemy prosto i wjeżdżamy do lasu. Trzymamy się leśnej drogi i na pierwszym wyraźnym rozwidleniu odbijamy lekko w lewo. Jedziemy dalej, na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo i dojeżdżamy do przejścia podziemnego przy autostradzie. Po drugiej stronie A4 skręcamy w prawo i na następnym skrzyżowaniu kierujemy się ponownie w prawo, a potem w lewo. W tej chwili powinniśmy znaleźć się na ul. Barlickiego, której trzymamy się i jedziemy nią aż do skrzyżowania z placem Świętego Herberta, który przecinamy i w okolicach ronda wjeżdżamy na ścieżkę równoległą, która doprowadzi nas w okolicę pumptracku, który znajduje się przy ul. Grabskiego 2. Trasa powrotna może wyglądać tak samo.

4. Magiczny Nikiszowiec i Fabryka Porcelany

Długość trasy: ok. 17 km, trasa prowadzi ścieżkami rowerowymi, przez tereny rekreacyjne oraz lasy.

Robotnicza dzielnica Nikiszowiec to wdzięczne miejsce do wypadów rowerowych. Po drodze do Nikiszowca możemy odwiedzić również Fabrykę Porcelany, a trasa prawie w całości wiedzie ścieżkami rowerowymi, terenami wypoczynkowymi oraz lasami.

Podróż zaczynamy na rynku w Katowicach. Kierujemy się w stronę ul. Warszawskiej, a potem Bankowej. Po przekroczeniu Rawy skręcamy w prawo i trzymamy się koryta rzeki. Wzdłuż rzeki biegnie ścieżka rowerowa, którą dotrzemy do osiedla Gwiazdy, a potem w okolice Uniwersytetu Ekonomicznego. Dalej kładką skręcimy w prawo i pod wiaduktem wzdłuż ul. Murckowskiej wjedziemy na tereny Doliny 3 Stawów. Jadąc obok stawu Łąka, kierujemy się w stronę skrzyżowania ul. Murckowskiej i Porcelanowej. Trzymamy się ścieżki rowerowej, która po drugiej stronie wiaduktu poprowadzi nas do lasu. Dalej jedziemy cały czas prosto. Po tym, jak skończą się ogrodzenie oraz rury ciepłownicze, możemy odbić w lewo, do Fabryki Porcelany (kierujemy się na duży komin). W Fabryce możemy zjeść pizzę i uzupełnić zapas wody. Właściwa trasa biegnie w prawo i na kolejnym rozwidleniu kierujemy się na lewo, w dół obok stawu Upadowa IV. Za stawem droga wyprowadzi nas do ul. Szopienickiej i tam skręcamy w prawo, trzymając się ścieżki rowerowej. Ścieżką jedziemy aż do zabudowań Nikiszowca i skręcamy w lewo. Na rynku możemy podziwiać zabudowę osiedla oraz skorzystać z usług lokalnej gastronomii. Powrót do centrum może odbyć się tą samą drogą.

Z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć, że Nikiszowiec jest wdzięcznym miejscem również do nocnej wyprawy. Trasa jest bardzo prosta, dystans niezbyt daleki, więc można całość tak zaplanować, by powrót odbywał się po zmroku. Dzieci będą wniebowzięte. Należy tylko zadbać o dobre oświetlenie.

Inspiracja do dalszych wypadów z nieco starszymi dziećmi

Rower doskonale sprawdza się również jako środek komunikacji, który poprowadzi nas do celu i pozwoli miło spędzić czas w inny sposób. Poniżej znajdziesz kilka inspiracji, które pozwolą Ci zaplanować udany weekend wspólnie z dziećmi, które nie boją się rowerem pokonać nieco dłuższych dystansów.

Zbiornik Dziećkowice – zbiornik znajduje się w Imielinie, a najwygodniej do niego dotrzeć, jadąc rowerem przez Lasy Murckowskie, Lędziny i dalej Imielin. Cała trasa to ok. 60 km w obie strony. Trasę można wydłużyć, objeżdżając zbiornik naokoło (to dodatkowe 15 km). Nad zbiornikiem znajdziemy dzikie plaże, czystą wodę oraz zaplecze gastronomiczne. To doskonałe miejsce na całodniowy wypad nad wodę.

Las Murckowski – to lasy, które otaczają Katowice od południa. Na terenie lasów celami wartymi uwagi są: rezerwat buków, okolice Hamerli, Czarna Studnia, Winnica, Dolinka Murckowska wraz z grobem żołnierzy węgierskich, wzgórze Wandy (najwyższy punkt Katowic) oraz kąpielisko Wesoła Fala na granicy z Mysłowicami. Tutaj długość trasy możemy dowolnie regulować (np. moja codzienna pętla po tych okolicach to ok. 50 km).

Zamek w Chudowie – to kolejny ciekawy kierunek wycieczki rowerowej. Dystans to ok. 50 km w obie strony. Kierujemy się przez lasy w Panewnikach w stronę Starej Kuźni, Borowej Wsi i dalej Paniówek. Na miejscu możemy podziwiać ruiny niewielkiego zamku, niesamowitą topolę o wdzięcznym imieniu Tekla oraz zjeść żurek lub kiełbasę z grilla.