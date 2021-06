Master of Business Administration in Community Management to kierunek stworzony w 2018 roku przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Instytut Heweliusza. To jedyny taki profil studiów w kraju. Połączono w nim świat samorządu i nauki zarządzania. Uczestnicy programu zapoznają się z konkretnymi przykładami i niestandardowym podejściem do nowych wyzwań sektora, który stał się w Polsce w ostatnich dekadach jednym z najważniejszych i zarazem coraz bardziej profesjonalnie zarządzanym. Po sukcesie studiów w Krakowie, w Katowicach i w Tychach ruszają kolejne ich edycje. W Katowicach studia będą się odbywać w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Samorządowcy to specjaliści

– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia podchodząca do edukacji menedżerskiej całościowo. Współpraca z biznesem jest dla nas naturalna, ale profesjonalizacja samorządów i samorządowych jednostek staje się dziś równie ważna. W czasach kryzysowych, w szybko zmieniającym się otoczeniu, wiedza i kontakt z najlepszymi ekspertami i praktykami jest szczególną wartością. Cieszymy się, że samorządy wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki jest kluczowa dla stabilnego i długotrwałego rozwoju – mówi dr Piotr Sedlak, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. – Cieszymy się również z tego, że uczestniczący w naszych programach samorządowcy to już świetni specjaliści, którzy tak profesjonalnie podchodzą do swojego rozwoju zawodowego – dodaje.

Najlepsi wykładowcy

Projekt MBA in CM powstał w konsorcjum uniwersytetu oraz profesjonalistów z mediów i biznesu przez lata blisko pracujących z samorządem: Ilony Byry, prezes Instytutu Heweliusza, i Wojciecha Pelowskiego, dziś szefa redakcji ekonomicznych „Gazety Wyborczej". Wykładowcami są teoretycy i praktycy samorządu, naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu SWPS, byli samorządowcy i politycy oraz osoby tworzące strategie dla polskich miast i województw.

Prezes Ilona Byra podkreśla, że to pierwsze profesjonalne, innowacyjne i praktyczne MBA dla władz samorządowych. – Program daje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat samorządu oraz przegląd najlepszych europejskich rozwiązań dla polskich miast i gmin. Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania, cenieni specjaliści z zakresu finansów, prawa, marketingu i wysokiej klasy naukowcy z renomowanych ośrodków akademickich – zaznacza.

Co mówią absolwenci?

– Możliwość pogłębiania wiedzy z uznanymi autorytetami teorii funkcjonowania samorządów, ale co najistotniejsze – z wybitnymi praktykami z zakresu prawa, finansów czy marketingu, to na pewno atuty studiów MBA in Community Management – ocenia Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, przekonuje, że studia MBA dla samorządowców to możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli na holistyczne spojrzenie na lokalne i regionalne życie wspólnot. – Uczestniczą w nich wysokiej klasy specjaliści – od finansów, kultury, zamówień publicznych czy administracji, a także szefowie gmin, radni czy członkowie zarządów spółek komunalnych. Uczestnictwo w tych studiach pozwala zdobyć nowe kwalifikacje, poszerzyć horyzonty, zrozumieć prawidłowości, mające wpływ na funkcjonowanie miasta, powiatu czy województwa – zaznacza.

– To pierwsze i jedno z nielicznych na świecie prawdziwe, prestiżowe, innowacyjne, praktyczne, inspirujące i profesjonalne MBA dla władz samorządowych – mówi prof. Andrzej Sztando, który na kierunku prowadzi zajęcia „zarządzanie strategiczne poprzez projekty, które zmieniły miasto, region".

MBA dla samorządów. Zapisy trwają

Krakowska Szkoła Biznesu od 30 lat prowadzi studia podyplomowe oraz programy MBA. Jej partnerami są m.in. St. Gallen Business School ze Szwajcarii, Ecole de Management de Normandie Business School z Francji, Clark University, Suffolk University Sawyer School of Business, Roosevelt University Heller College of Business, Grand Valley State University z USA, University of Johannesburg, Stockholm University School of Business.

Nowa edycja studiów MBA in CM będzie zorganizowana w formie dwudniowych zjazdów weekendowych podczas dwóch semestrów. Patronat nad MBA in Community Management objął Związek Miast Polskich. Zapisy trwają do połowy sierpnia.