Plany miasta wywołały dyskusję w mieście, stąd też pomysł, by zorganizować warsztaty na temat polityki kulturalnej Gliwic. Na samym początku zapytaliśmy mieszkańców, twórców kultury i przedstawicieli organizacji pozarządowych o to, czego im dziś brakuje w gliwickiej kulturze.

- Przede wszystkim diagnozy jej stanu. Od tego powinny się zacząć działania miasta - zwrócił uwagę jeden z gości. Inni zauważyli, że Gliwicom brakuje przestrzeni do działań kulturalnych. Chodzi zatem o miejsca wystawiennicze, a więc galerię z prawdziwego zdarzenia, ale też scenę. Zdarza się bowiem, że gliwiccy aktorzy i twórcy przedstawień grają poza miastem, ponieważ tam łatwiej o dostęp do sceny.

Wiele osób mówiło również o promocji i informacji. Chcieliby, żeby miasto, a może przy okazji miejska instytucja lepiej promowała wydarzenia kulturalne w mieście. Tych nie brakuje, ale czasem nie o wszystkich wiadomo, a sami twórcy mogą mieć problem z nagłośnieniem swoich projektów.

Mieszkańcy Gliwic: Za słabo promujemy lokalnych twórców

Kolejny głos: Brakuje dostrzeżenia, że kultura to nie tylko wielki festiwal, albo coś małego i niszowego. Pomiędzy tym jest codzienna kultura, która nie może być zaniedbywana. A mi brakuje np. edukacji kulturalnej osób dorosłych.

Mieszkanka Gliwic: Za słabo promujemy lokalnych twórców. Chciałabym, żeby w każdej dzielnicy był dom kultury.

Podkreślano też, że wciąż niektóre placówki kulturalne są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a przecież kultura nie może wykluczać. Część naszych gości zwracała również uwagę, że Gliwice powinny nie tylko zdiagnozować kulturę miejską, ale też stworzyć dokument, który będzie mówił o tym, jakie wydarzenia i działalność będą promowane. - Sama kultura nie jest wartością. Chodzi o to, jakie będzie niosła ze sobą wartości - podkreślano.

Jak ma się w to wpisać nowe Centrum Kultury Victoria? Powinno łączyć działalność impresaryjną z kreatywną i edukacyjną, konieczne jest też, by łączyć ze sobą inne instytucje, zachęcać do działania, dzielić się wiedzą.

- CK Victoria może wykorzystać potencjał instytucji i go wzmocnić. Powinno to być miejsce, gdzie można przyjść z pomysłem i dostanie się pomoc, ale sama CKV powinno proponować mieszkańcom działania i aktywności w dziedzinie kultury - mówiła jedna z mieszkanek Gliwic.

- Chodzi o otwartość na mieszkańców. Tu powinien być ktoś, kto wysłucha kogoś z pomysłem i pomoże go zrealizować. Przy czym „próg wejścia” nie może być wysoki. Pomoc w działaniach kulturalnych powinna dotyczyć nawet małych, drobnych projektów pojedynczych osób, które dopiero wchodzą w świat tworzenia - dopowiedziała inna uczestniczka spotkania.

Nowa instytucja kulturalna w Gliwicach ma przyciągać ludzi w wieku 20-50 lat

Na koniec pytaliśmy też o to, jaką ofertę miasto powinno mieć dla osób w wieku 20-50 lat. - Taka oferta powinna być dostosowana do stylu życia tych osób. Wydarzenia powinny odbywać się wieczorem, nie mogą być pretensjonalne i zaściankowe. Trzeba też odwagi i przyciągać tym, co błyszczy. Dobrze zacząć od oferty popularnej, a nie z wysokiej półki. Na starcie trzeba jednak unikać obciachu - usłyszeliśmy.

Po warsztatach odbyła się debata. Wzięli w niej udział: Ewa Weber, wiceprezydent Gliwic, Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego, Michał Kubieniec, menedżer kultury oraz Artur Celiński, ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej. Dyskutowaliśmy o pomyśle stworzenia nowej miejskiej instytucji kultury w Gliwicach, o tym, jakie powinna spełniać funkcje i do kogo jej oferta ma być w zasadzie adresowana. Dyskusje poprowadził Przemysław Jedlecki, dziennikarz “Wyborczej”.

Ewa Weber przyznała, że plan stworzenie nowej instytucji kulturalnej w ruinach Teatru Miejskiego Victoria wynika z tego, że w mieście brakuje wydarzeń, które mogłyby przyciągnąć osoby w wieku od 20 do 50 lat.

- Mamy w mieście rozwiniętą ofertę dla dzieci, młodzieży i seniorów, ale brakowało propozycji kulturalnych dla osób pomiędzy tymi przedziałami wiekowymi: festiwali czy koncertów, które dawałyby możliwość spotkań dla młodych ludzi po zajęciach czy pracy. Jesteśmy przecież miastem akademickim. Bazując na doświadczeniach takich instytucji jak np. Młodzieżowy Domu Kultury, który ze względu na ograniczenia wynikające z prawa oświatowego mógł realizować tylko ściśle określone zadania, chcemy dotrzeć właśnie do tej grupy. Teatr Victoria jest idealnym miejscem do stworzenia nowej placówki. Chcemy, żeby powstało tam miejsce, w którym ludzie będą się po prostu dobrze czuli - przyznała Ewa Weber.

Kraków inspiracją dla Gliwic w kwestii kultury

Władze Gliwic podkreślają, że inspiracją przy tworzeniu nowej instytucji kulturalnej jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, które istnieje już niemal ćwierć wieku. - Powstaliśmy po to, żeby realizować zadania, którego zostały postawione przed Krakowem w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2000, ale na szczęście nie zostaliśmy wtedy zamknięci, a dano nam wręcz jeszcze więcej. Czasem mówi się o nas nawet, że zostaliśmy zbrojnym ramieniem Urzędu Miasta w Krakowie. ds. Kultury. Jesteśmy instytucją, która łączy różne światy: kultury i biznesu, mieszkańców i artystów. Jesteśmy partnerem i współorganizatorem, w zależności od tego, jaką działalność realizujemy przy danym projekcie, to udostępniamy odpowiednie zasoby z naszej instytucji - przyznał Michał Zalewski.

- Tworzymy kulturę, robimy festiwale, dostarczymy produkty kulturalne dla mieszkańców Krakowa i turystów. Jesteśmy po to, by osoby, które korzystają z naszych usług, były zadowolone. Mamy swoją osobowość prawną, więc możemy podejmować działania, których urząd miasta nie może podejmować, albo po prostu realizować je sprawniej i szybciej - dodał.

Znacznie większe wątpliwości nasi goście mieli do funkcjonowania Katowic Miasta Ogrodów. - Na tym przykładzie można się wiele nauczyć, jeśli podejdzie się krytycznie do losów tej instytucji. Na samym początku sieciowała bardzo szerokie i różnorodne środowiska w mieście, a dzisiaj dzieje się to w znacznie mniejszym stopniu. Ogromny budżet, porównywalny do wszystkich pozostałych instytucji kulturalnych w Katowicach, nie przekłada się na pożądany efekt, na rozwijanie kultury w nowych obszarach - powiedział Michał Kubieniec.

Władze Gliwic: Dyrektorem CK Victoria zostanie osoba kreatywna i z otwartą głową

Artur Celiński przyznał, że dość często włodarze miast postrzegani są jako źli menedżerowie kultury, rzadziej zauważa się natomiast, że w środowisku twórców także są ludzie, którzy niekoniecznie mają kompetencje do zarządzania tą dziedziną życia.

- W wielu przypadkach trudno oddzielić kompetencje twórcze, animatorskie od umiejętności zarządzania kulturą. Z tego powodu biorą się rożne problemy. Znam kilka samorządów, które mocno postawiły na kulturę jako część tożsamości miasta, wspólnotowości, a nawet do wzmocnienia lokalnego potencjału gospodarczego, ale gdy próbowały wciągnąć w to przedsięwzięcie twórców i pracowników instytucji kulturalnych, to często zapadała głucha cisza. Włodarze często decydowali się przez to na import różnych marek festiwalowych. Żeby mogło powstać coś nowego w mieście, trzeba nie tylko przestrzeni budżetowej, ale i mentalnej - podkreślił Celiński.

I zaapelował do wiceprezydent Gliwic o to, żeby konkursowi na dyrektora nowej miejskiej placówki kulturalnej towarzyszyła dyskusja, a osoba wybrana na to stanowisko miała sporo przestrzeni do działania i szukania nowej publiczności.

Ewa Weber: Dokładnie w tym kierunku idziemy. Gdy tylko rada miasta podejmie stosowną uchwałę, to ogłosimy konkurs, szeroko go promując. Będziemy szukali menedżera kultury myślącego w sposób otwarty, z kreatywnymi pomysłami, który pokaże, że utworzenie tej instytucji ma sens w wymiarze wieloletnim.