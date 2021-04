O tym będziemy mówić podczas kolejnego spotkania z cyklu Miasta Idei. 28 kwietnia przeniesiemy się wirtualnie do Dąbrowy Górniczej.

To właśnie tu trwa budowa centrum przesiadkowego oraz nowego układu drogowego w Śródmieściu. Wszystko to dzieje się po to, by łatwiej można było korzystać z komunikacji publicznej, wygodnie się po Dąbrowie Górniczej chodziło i jeździło na rowerze. Kierowcy samochodów zyskają nowe połączenia, które nie powinny generować korków, a raczej ruch uspokajać.