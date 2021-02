Spotkanie poświęcone zieleni w Tarnowskich Górach rozpoczęliśmy od warsztatów z mieszkańcami. Chcieliśmy wiedzieć, jakie mają propozycje i pomysły na to, by miasto włączyło ich w zarządzanie zielenią w mieście. Chodzi bowiem o to, że część mieszkańców skarży się dziś na wycinki drzew w Tarnowskich Górach i najchętniej wprowadziłaby na rok zakaz takiego działania.

- Brakuje nam informacji o wycinkach, nie ma konsultacji społecznych w tej sprawie; o tym, że jakieś drzewa ma zostać wycięte, często dowiadujemy się dopiero, gdy wycinka już trwa - mówili mieszkańcy. Podkreślali, że zdarzają się wycinki zdrowych drzew, a o opinie nie prosi się również rad dzielnic.