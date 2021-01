Katowice sprawdziły, jak kierowcy parkują w centrum, i uruchomiły Strefę Płatnego Parkowania w rejonie ul. Ceglanej. Ustawiły też większą liczbę parkomatów, w końcu przyszedł czas na zmianę uchwały parkingowej.

Zanim dokument w tej sprawie dostaną radni, poświęcimy mu debatę w cyklu „Miasta idei”. To najlepszy moment, by wziąć udział w jej tworzeniu.

Pospieszcie się ze zgłoszeniami

Dlatego już dzisiaj zapraszamy na warsztaty. Zorganizujemy je za pośrednictwem internetu 13 stycznia o godz. 15.30. Konieczne są jednak zapisy, abyśmy mogli przesłać zainteresowanym link do spotkania. Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o maila na adres: przemyslaw.jedlecki@agora.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia do godz. 15.