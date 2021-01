Katowice sprawdziły już, jak kierowcy parkują w centrum, uruchomiły SPP w rejonie ul. Ceglanej i ustawiły większą liczbę parkomatów, więc przyszedł czas na zmianę uchwały parkingowej.

Zanim dokument w tej sprawie trafi do radnych, poświęcimy mu Miasta Idei. To najlepszy moment, by wziąć udział w tworzeniu nowych zasad parkowania.

Ile powinno kosztować parkowanie w Katowicach?

Dlatego już dziś zapraszamy na warsztaty w ramach Miast Idei. Zorganizujemy je za pośrednictwem internetu 13 stycznia o godz. 15.30. Konieczne są jednak zapisy, by przesłać zainteresowanym link do spotkania. Dlatego chętnych prosimy o maila na adres: przemyslaw.jedlecki@agora.pl.