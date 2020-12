Przez pierwsze tygodnie centrum przesiadkowe w Zawodziu będzie działało w programie pilotażowym i z parkingu będą mogli korzystać wszyscy kierowcy. Później, aby zostawić tu za darmo samochód i skorzystać z komunikacji miejskiej, trzeba będzie mieć bilet ZTM zakodowany na karcie ŚKUP. Wystarczy ten najtańszy, za 3 zł. Przypominamy też, że 8 grudnia zostanie otwarte centrum przesiadkowe w Brynowie.

– Wraz z otwarciem CP Brynów i CP Zawodzie uruchomimy dwa nowe przystanki: Brynów Centrum Przesiadkowe i Zawodzie Centrum Przesiadkowe oraz zlikwidujemy przystanek tymczasowy Brynów Huberta. Ponadto linie 7 i 23, które dotychczas kończyły trasę na przystanku Zawodzie Zajezdnia, będą dojeżdżały do przystanku Zawodzie Centrum Przesiadkowe, czyli jeden przystanek wcześniej. Naszym celem jest koordynacja przesiadek w systemie „drzwi w drzwi” pomiędzy liniami tramwajowymi a autobusowymi – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Co zrobić, by centra przesiadkowe nie świeciły pustkami?

Katowice, ale też inne miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, budują i otwierają centra przesiadkowe. To szansa na poprawę komunikacji w regionie. Pytanie, co zrobić, by centra przesiadkowe nie świeciły pustkami? Jak przekonać do nich mieszkańców? Od czego zależy powodzenie tych, często drogich inwestycji? Co jest kluczowe dla powodzenia takich projektów?

Będziemy o tym rozmawiać 10 grudnia podczas internetowych warsztatów z mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Rozpoczniemy je o godz. 15.30. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników spotkania prosimy o zapisy (przemyslaw.jedlecki@agora.pl).

Debata otwarta dla mieszkańców

O godz. 17.45 rozpoczniemy zaś debatę online poświęconą centrom przesiadkowym. Naszymi gośćmi będą: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, i Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic.