Dr hab. Tadeusz Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest również przewodniczącym Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza podkreśla, że jakość powietrza ma wpływ na pandemię COVID-19 i jej efekty. – Zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na rozwój infekcji wirusowych. Wynika to m.in. z tego, że smog jest czynnikiem, który uszkadza drogi oddechowe. Gdy wdychamy zanieczyszczone powietrze, cała chemia powoduje uszkodzenie nabłonka nosa i gardła oraz oskrzeli. W ten sposób otwierają się wrota do naszego organizmu i łatwo o infekcję – mówi lekarz. Wyjaśnia, że wirus osadza się na pyle zawieszonym i taką „taryfą” wjeżdża do naszych dróg oddechowych – mówi pulmonolog.

Lockdown i przestrzeganie wszystkich obostrzeń oraz zasad bezpieczeństwa powinien pomóc w opanowaniu rosnącej liczby zakażeń, ale powinniśmy też zatroszczyć się o jakość powietrza. – Lockdown będzie tym skuteczniejszy, im bardziej efektywnie zmniejszy smog. Spodziewam się jednak, że Górny Śląsk będzie miał trudną sytuację ze względu na zróżnicowane źródła zanieczyszczeń powietrza – mówi lekarz.