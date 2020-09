W tym roku miasta całego świata zainwestują w inteligentne rozwiązania 124 mld dolarów. W przyszłości te wydatki będą jeszcze wyższe. W 2023 r. mają sięgnąć 190 mld dolarów, wraz z inwestycjami będzie rosła liczba mieszkańców dużych metropolii. To one będą wygrywać konkurencję z mniejszymi ośrodkami. Eksperci uważają, że do 2030 r. będziemy mieć na świecie 43 megamiasta, a liczba każdego z nich przekroczy 10 mln.

Obecna w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii firma Capgemini przeprowadziła badania na temat zalet i wad. Okazuje się, że 35 proc. mieszkańców miast jest niezadowolonych z braku życia społecznego i kulturalnego, 45 proc. osób narzeka na złą infrastrukturę transportową, na złą jakość powietrza wskazuje 42 proc. badanych.