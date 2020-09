Spotkanie w ramach cyklu Miasta Idei odbędzie się w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu.

Zaczniemy od warsztatów, które rozpoczną się o godz. 16.

Z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o tym, co decyduje o tym, jaki wybieramy sposób dotarcia do pracy. Co nami kieruje? Czy zastanawiamy się, czy jechać rowerem albo tramwajem? Co przeważa, gdy wybieramy samochód, a co, gdy wsiadamy do autobusu? A może po prostu odruchowo wybieramy własne cztery kółka i w ogóle nie ma przeżywamy takich rozterek? No i co może pomóc podjąć decyzję, by częściej poruszać się w sposób zrównoważony?