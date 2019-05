Polacy pozostaną na kolejny rok w trzeciej lidze światowego hokeja na lodzie. Przesądził o tym nieudany turniej w Estonii, gdzie lepsza okazała się Rumunia. W globalnej hierarchii wyżej plasuje się zatem szesnaście drużyn tzw. elity oraz sześć z drugiego poziomu rywalizacji.

– Wszyscy wokół idą w górę, a my w dół. To pokazuje prawdziwy obraz naszego hokeja i nie napawa optymizmem – mówi kapitan Tomasz Malasiński, który po niepowodzeniu w Tallinnie zakończył reprezentacyjną karierę.

Czasy, gdy Polacy należeli do ścisłej czołówki, to zamierzchła przeszłość. W latach 70. zaliczali się do ósemki najlepszych drużyn narodowych. Potem elita rozrastała się – aż do obecnych szesnastu zespołów – a oni obsuwali się coraz niżej. W ostatnim ćwierćwieczu grali z potęgami tylko raz, w 2002 r. I trudno zakładać, że w najbliższych latach znów będą mieli taką okazję.